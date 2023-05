Ballottaggio Comunali 2023 nel Lazio: dove si vota e quando, i Comuni al voto

Elezioni Comunali 2023 nel Lazio, sono quattro i comuni al ballottaggio. Dopo il primo turno delle Amministrative svoltosi tra il 14 e 15 maggio è tempo ora di vedere quali, tra i 47 Enti locali coinvolti in queste comunali (qui tutti i risultati del primo turno Comune per Comune), dovranno attendere il secondo turno per vedere eletto il nuovo Sindaco. Se infatti in quasi tutti i Comuni il Primo Cittadino è stato eletto al primo turno – pochi in realtà le città con più di 15.000 abitanti – in quattro casi la necessaria percentuale del 50%+1 non è stata raggiunta: vediamo dove.

Elezioni Comunali 2023 nel Lazio, quali sono i Comuni al ballottaggio

Per quanto riguarda il primo turno di queste Amministrative 2023 nel Lazio, nei grandi Comuni sono stati eletti i Sindaci a Valmontone, Latina, Pomezia, Fiumicino e Terracina. Eletto il Primo Cittadino anche a Santa Marinella così come a Ferentino e a San Cesareo. Oltre a questi c’è poi tutto l’elenco delle piccole comunità sparse tra le varie province che hanno visto eleggere il nuovo Sindaco (in questi casi a vincere è il candidato più votato poiché non è previsto un ballottaggio). Chiudiamo con i Comuni finiti al ballottaggio: qui troviamo Aprilia per la Provincia di Latina, Velletri e Rocca di Papa per quella di Roma, ed infine Anagni per quella di Frosinone.

Ballottaggio Aprilia 2023, sfida tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso

Partiamo dal Comune pontino. In questo caso la sfida al primo turno è stata tra cinque candidati a Sindaco, Luana Caporaso, Angelo Casciano, Lanfranco Principi, Andrea Ragusa e Carmen Porcelli. I candidati più votati sono stati Lanfranco Principi del centrodestra, e Luana Caporaso del centrosinistra divisi in realtà da poco più di 1.300 voti a significare una partita tutt’altro che chiusa (anche perché c’è da capire in che modo verranno “redistribuiti” i voti dati agli altri candidati).

Ballottaggio Velletri 2023, il Sindaco uscente Orlando Pocci contro Ascanio Cascella

A Velletri la corsa a sei verso la carica di Sindaco è stata ristretta a due soli candidati: qui abbiamo il Sindaco uscente del centrosinistra Orlando Pocci, arrivato però secondo con il 32,92% delle preferenze al primo turno, e Ascanio Cascella, classificatosi primo con il 44,37% dei voti, che ha dalla sua il centrodestra unito. Tanti però i voti che potrebbero pesare in questo ballottaggio: come ad esempio le oltre 5.000 scelte di chi ha preferito Romano Favetta (giunto terzo con il 12,85%) e Fausto Servadio (quarto con poco più dell’8%).



Ballottaggio Rocca di Papa 2023, è sfida tra Massimiliano Calcagni e Francesco De Santis

Rimanendo sempre ai Castelli ecco la sfida al secondo turno – che si è già infiammata in città – tra il candidato del centrodestra (FDI, FI, Lega, più la civica Siamo Rocca di Papa) Massimiliano Calcagni, e Francesco De Santis, del centrosinistra. Il primo ha ottenuto il 42,54% al primo turno, il secondo si è fermato al 37,67%.

Ballottaggio Anagni 2023, in corsa Daniele Natalia e Alessandro Cardinali

Chiudiamo con la Provincia di Frosinone. Al ballottaggio il Comune di Anagni: a sfidarsi Daniele Natalia del centrodestra, arrivato al 40,32% al primo turno, e Alessandro Cardinali, appoggiato da una serie di liste civiche, arrivato secondo con il 24,23% delle preferenze. Ricordiamo che al primo turno il candidato sostenuto dal PD (ma anche dal M5S), è arrivato quarto con il 17,49% dei voti, praticamente a pari merito con l’altro candidato in corsa, Danilo Tuffi, giunto sul gradino più basso del podio con uno scarto di appena 58 voti.



Affluenza ballottaggi Comunali Lazio 2023: i dati da Aprilia, Velletri, Rocca di Papa e Anagni

In questa sezione verranno pubblicati prossimamente i dati sull’affluenza al ballottaggio relativi ai Comuni interessati dal voto.

Diretta dalle 7.00 di domenica 28 maggio 2023