Fiumicino, auto esce di strada e finisce nel canale: paura all’alba

Paura stamattina sul litorale romano dove un’auto è finita dentro ad un canale. L’incidente è avvenuto alle prime luci del giorno di oggi, martedì 27 dicembre 2022, a Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Auto in un canale in Via Costalunga a Fiumicino

Erano circa le 6.15 quando è scattata la segnalazione per il sinistro. Sul posto, in Via Costalunga all’incrocio con Via Passo della Sentinella, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia (la 13/A, ndr) che ha provveduto ad estrarre il conducente del veicolo per poi affidarlo al 118. Le condizioni della persona non sarebbero gravi. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente.

Mostra mattoncini Lego al Parco Leonardo di Fiumicino: date e prezzo dei biglietti

L’incidente sulla Roma Fiumicino

Nei giorni scorsi un altro brutto incidente si era verificato in quel caso sulla Roma Fiumicino. A scontrarsi, come riportato in questo articolo sul nostro sito, erano state ben tre autovetture. Nell’impatto erano rimaste ferite due persone. Sul posto, in corrispondenza del km 2 della Roma-Fiumicino, nei pressi dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, erano intervenute le forze dell’ordine unitamente al personale ANAS. Per consentire i soccorsi e le successive operazioni di messa in sicurezza della strada una parte una parte dell’A91 in direzione Roma era stata ridotta, creando conseguentemente una considerevole congestione del traffico.

Tragedia a Fiumicino, precipita da un palazzo: morto un uomo