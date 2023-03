Ostia, la natura torna a regalare spettacolo: avvistati dei delfini stamattina (FOTO)

Bellissimo avvistamento stamattina, martedì 28 marzo 2023, tra le acque del litorale romano. Alcuni delfini sono stati visti nuotare ad Ostia, all’altezza del pontile. Il passaggio degli animali, molto comune su questo tratto di costa laziale, non è passato inosservato e in molti si sono fermati a scattare delle foto diffuse poi sui vari gruppi social di zona.

Gli avvistamenti dei delfini sul litorale romano

Lo scorso anno ad agosto decine di delfini erano stati avvistati a largo delle coste di Torvaianica. Un branco nutrito di delfini, formato da adulti e cuccioli, erano stati visti “danzare” a circa duecento metri dalla riva. A godere dello spettacolo in quella circostanza era stato anche Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologia Ecoitalisolidale, che insieme a un gruppo di amici era andato al largo a bordo di un tradizionale barcone turistico. Il gruppo di splendidi esemplari di delfini, compresi i cuccioli, si erano cimentati in una danza fra le onde del mare. Stupiti e incantati i tantissimi bagnanti che erano saliti per fare un semplice tuffo al largo. E lo spettacolo a cui hanno assistito era ben valso il “biglietto” pagato. “Ancora una volta vogliamo porre l’attenzione sulle nostre campagne di comunicazione “Stop alla plastica”. Questo è l’impegno che deve essere di tutti, affinché questi spettacoli straordinari possano continuare ad essere osservati”, aveva commentato Benvenuti.

Gli esemplari spiaggiati

Si perché a fronte di questi bellissimi eventi, come quello di stamani a Ostia, la cronaca degli ultimi anni ci ha restituito contemporaneamente anche notizie dal contenuto diametralmente opposto purtroppo. L’ultima ad inizio marzo: un delfino spiaggiato a Sabaudia, in Provincia di Latina, ritrovato da alcuni cittadini. Qualche mese fa invece, ad ottobre, un altro macabro ritrovamento in quel caso sulla costa di Santa Marinella, davanti al Gigi Bar; le foto dell’animale, pubblicate sul gruppo facebook “Noi che amiamo Santa Marinella”, avevano fatto velocemente il giro del web.

Foto in copertina da Facebook Sara Filace, gruppo Ostia Informa

