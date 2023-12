Concertone di Capodanno al Circo Massimo: come arrivare, orari Metro, le strade chiuse

Tutto pronto per il concertone di Capodanno al Circo Massimo. Roma si prepara ad accogliere la maxi festa in uno dei luoghi simbolo della Capitale: vediamo tutte le informazioni utili sulla serata.

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’evento di fine anno più attesi, il mega concerto al Circo Massimo a Roma che ci porterà dritti dritti al 2024. Attesa una folla di almeno 80mila persone, pronte a ballare e a cantare con alcuni degli artisti più in voga del momento. Dalla Michelin a Blanco passando per Lazza.

Il tutto con il marchio, garanzia certificata, di RDS 100% Grandi Successi che curerà la serata (qui la scaletta del concerto). Sul fronte della viabilità invece, come di consueto capita per gli eventi di questa portata, il Campidoglio ha reso noto il piano della mobilità per la serata del 31 dicembre 2023. Collegamenti, chiusure, orari del trasporti pubblico: una macchina (si spera) adeguata ad accogliere la folla oceanica che si riverserà al Circo Massimo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Gli ingressi

Cominciamo col dire che nella zona del Circo Massimo sarà istituita un’area di sicurezza, transennata, con dei varchi di accesso posizionati in:

Via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

Via del Circo Massimo/via della Fonte di Fauna;

Via del Circo Massimo/via della Greca;

Via dei Cerchi/via San Teodoro;

Via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

Da qui dunque sarà possibile arrivare all’area del concerto.

Le chiusure e i divieti di sosta: ecco dove

Nell’area, le prime modifiche alla viabilità partiranno già da oggi, sabato 30 dicembre 2023 e interesseranno via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, dove scatterà il divieto di sosta. Dalla mattina del 31 dicembre invece lo stesso tratto di strada sarà chiuso al traffico. Via dei Cerchi poi resterà chiusa al traffico, per lo smontaggio delle strutture utilizzate per l’evento, almeno sino a tutto il primo gennaio. Dalle prime ore del 31 dicembre, ancora, divieti di parcheggio interesseranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e l’ultimo tratto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e la stessa piazza Bocca della Verità.

Limitazioni alla sosta anche a via delle Terme Deciane e viale Aventino. Dalle 18.00 del 31 le chiusure al traffico saranno estese a via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 19.00 infine lo stop alla circolazione riguarderà anche via delle Terme Deciane, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin. Sempre in occasione del concerto al Circo Massimo, non saranno disponibili, dalle 15.00 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio, gli stalli di sosta per i bus turistici di Circo Massimo, lungotevere Aventino e via Petroselli.

Attive le ZTL

Attenzione anche ai varchi delle zone a traffico limitato. Per la notte di San Silvestro infatti le Ztl di Centro, Tridente e Trastevere resteranno in funzione dalle 20.00 del 31 dicembre fino alle 6.30 del primo gennaio 2024. Qui la guida su tutti gli appuntamenti organizzati per l’ultimo dell’anno nella Capitale.

Orari metro Roma 31 dicembre 2023: le possibili chiusure

Per quanto riguarda i trasporti pubblici viene segnalata la possibile chiusura, solo in caso di effettiva necessità, lungo la linea B/B1 della metropolitana, delle stazioni di Circo Massimo e Colosseo. Un’eventualità probabile considerando quanto accade solitamente per eventi analoghi. Per il resto ricordiamo, come spiegato in questo nostro approfondimento, che tra il 31 dicembre e il 1 gennaio saranno in vigore gli orari straordinari per quanto riguarda la metropolitana. Le linee chiuderanno pertanto alle 2.30. Qui la guida su come spostarsi a Roma durante le feste.

Deviati i bus

Chiudiamo con i bus che, a causa dell’evento, subiranno deviazioni dai loro abituali percorsi. In particolare, modifiche interesseranno le linee 30, 44, 51, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3. I bus di 30, 44, 51 e 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781 saranno invece deviati anche tra le 13.00 e le 15,30, sempre di domenica, per la gara podistica “We Run Rome”, in programma in Centro. Le linee 85, 87, 628 e C3, infine, saranno deviate dalle 7.00 di domenica mattina per la chiusura di via dei Cerchi.