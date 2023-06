Cosa fare sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 a Roma e sul litorale: gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend? Il fine settimana è finalmente arrivato e vi aspetta una miriade di opportunità per rendere indimenticabili questi due giorni. In quest’articolo vi proponiamo una selezione di attività per tutti i gusti e per tutte le età, che vi faranno scoprire le meraviglie della Capitale e del suo Litorale. Che siate amanti della cultura, della musica, della solidarietà, della tradizione o del divertimento, troverete sicuramente qualcosa che vi appassioni e vi coinvolga. Potrete inoltre esplorare i dintorni di Roma, dove vi attendono sagre e feste popolari che vi faranno assaporare i sapori e i colori del territorio. Il weekend si presenta ricco di iniziative che vi faranno vivere emozioni uniche tra Roma e il suo Mare: andiamo a scoprirle insieme.

Venerdi 16 giugno

Fiumicino: la comunità dei pescatori in festa

La Parrocchia Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro si prepara a vivere tre giorni di festa, dal 16 al 18 giugno, in onore della sua patrona. La comunità di pescatori e di amanti del mare si ritrova in preghiera e in allegria, celebrando il dono del pesce, simbolo di vita e di abbondanza. Tra le tante iniziative previste, spicca il concerto finale della Venditti Tribute Band, che omaggerà il grande cantautore romano con i suoi successi più amati. Un’occasione per cantare insieme le canzoni che raccontano la città eterna e il suo rapporto con il fiume e il mare.

Montecompatri: una serata speciale per un ricordo speciale

Una serata speciale per un ricordo speciale. È quella che si terrà venerdì 16 giugno al ristorante “Qui e Ora” di Montecompatri, dove Ada e Arianna, rispettivamente madre e moglie di Simone Gaito, hanno organizzato un evento in sua memoria e a sostegno della Fondazione Telethon. Simone, scomparso prematuramente, era affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una malattia genetica rara che colpisce i muscoli. Durante la cena, sarà proiettato il docufilm “Duchenne”, diretto da Gilles Rocca, che racconta la storia di Simone e di altri ragazzi come lui, che lottano ogni giorno con coraggio e speranza. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca sulle malattie rare e per contribuire alla causa con una donazione. Per partecipare all’evento, è necessario prenotare al numero 392 301 3740

Roma: due cori per un’importante causa

L’auditorium Adrianeo di Roma ospiterà venerdì 16 giugno alle ore 20,30 un concerto speciale, organizzato dal Coro Mercato Trieste e dal Coro Lost On Friday. I due gruppi vocali proporranno un repertorio di canti d’amore e libertà, tratti dalla tradizione popolare italiana e internazionale. Il concerto sarà anche un’occasione per sostenere l’Associazione oncologica del Litorale Albero delle Molte Vite Onlus, che si occupa di assistere i malati di cancro e le loro famiglie. L’ingresso sarà a offerta libera, per contribuire alla raccolta fondi dell’associazione. Un appuntamento da non perdere, per ascoltare belle voci e fare del bene.

Roma: Scienza e letteratura in dialogo

Venerdì 16 giugno alle ore 20,00 presso la Curia Iulia, all’interno del Parco del Colosseo, ingresso V. Salara Vecchia, si svolgerà l’incontro culturale “Riflessi e Contrasti” con Dacia Maraini e Piergiorgio Odifreddi dove il pubblico avra l’occasione di confrontarsi e interloquire direttamente con gli autori stessi.

Roma: sinestesia dei sensi tra calici di vino e piante dell’orto botanico

Da venerdì 16 fino al 18 giugno il Museo dell’Orto Botanico di Roma diventa si trasforma in un magico scenario per gli eventi: il verde del Gianicolò ospiterà tre giorni di eventi per gli appassionati di vini, richiamati da “Roma Hortus Vini”, la manifestazione che porta nella Capitale fior fiore della produzione vitivinicola italiana. Tre serate magiche sotto nell’incantevole Orto Botanico di Roma ad assaporare i migliori vini italiani monovitigno.

Sabato 17 giugno

Fiumicino: sperimentazione e musica al museo del Sassofono

Sabato 17 giugno, alle 21.30, il Museo del Saxofono di Fiumicino aprirà le sue porte al Duo pianistico Barbara&Claudia, una formazione nata nel 2019 che si è fatta apprezzare nel panorama artistico romano per la sua anima sperimentale e le sue scelte musicali fuori dagli schemi. Il loro concerto sarà un viaggio tra diverse sonorità, in cui il pubblico sarà coinvolto e divertito da uno spettacolo che cambia continuamente atmosfera, grazie al virtuosismo e alla coordinazione perfetta delle due pianiste sulla tastiera.

Roma: una notte di festa e cultura all’EUR

Il quartiere Eur, nel sud di Roma, si prepara a vivere una notte speciale. Sabato 17 giugno, infatti, si terrà la Notte bianca dell’Eur, un evento che coinvolgerà residenti e visitatori in una serie di attività ludiche e culturali. I negozi resteranno aperti fino a tarda ora, le strade si animeranno con giochi e spettacoli, e i vari operatori del territorio offriranno proposte interessanti per tutti i gusti. L’iniziativa è promossa dal IX Municipio capitolino con il patrocinio di Confcommercio Roma, che ha saputo creare una rete di collaborazione tra le diverse realtà presenti nell’area. La Notte bianca dell’Eur sarà un’occasione per scoprire e apprezzare un quartiere ricco di storia, arte e innovazione.

Pratica di mare: acrobazie delle Frecce Tricolori

Sabato 17 giugno e domenica 18 giugno 2023 all’aeroporto militare di Pratica di Mare “Mario De Bernardi”, si avrà l’occasione di assistere a un doppio spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori per il Centenario dalla costituzione autonoma della Forza armata aerea. In occasione dell’evento con ingresso libero le Frecce tricolorisi esibiranno per ben due volte sempre alle ore18.00 sia sabato 17 giugno, sia domenica 18 giugno.

Domenica 18 giugno

Roma: L’Oreste al Teatro India tra classico e sperimentazione

Domenica 18 giugno alle ore 21.00 sul palco del Teatro India andrà in scena la rivisitazione dell’Oreste, saggio conclusivo del laboratorio condotto da Elvira Frosini e Daniele Timpano nell’ambito del Corso di Perfezionamento per attrici e attori del Teatro di Roma. La compagnia ha lavorato per tre settimane con il gruppo di giovani interpreti, a partire dalla riscrittura della tragedia di Euripide, ad opera diDaniele Timpano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Roma: a Villa Torlonia una passeggiata nel liberty

Domenica 18 giugno, con appuntamento alle ore 16.00 in via Nomentana 70 (ingresso parco), tutti i curiosi, sotto la guida della Dott.ssa Loretta Buonamico, avranno l’opportunità di passeggiare in un suggestivo itinerario all’interno di Villa Torlonia che prevede prima la visita al Casino Nobile, poi alla Casina delle Civette ed infine alla Serra Moresca. Villa Torlonia è la più recente delle Ville nobiliari romane e conserva un fascino particolare per il suo giardino all’inglese e per gli splendidi edifici disseminati nel parco. La prenotazione per tutte le visite è obbligatoria, preferibilmente con messaggio WhatsApp, 327 4564966 (Loretta) o al 347 8238652 (Gabriella).

Ostia: la danza lungo il litorale romano

Domenica 18 giugno al teatro del Lido di Ostia in via delle Sirene, 22 andrà in scena la Festa delle Danza di Roma 2023, Corpo libero. A partire dalle ore 16,00, una rosa variegata di eventi gratuiti all’aperto da viveree condividere per scoprire le emozioni della danza contemporanea in tutta la città, con artiste e artisti sia nazionali si internazionali e moltissime scuole di danza. Una Festa cittadina aperta alla partecipazione di tutte e tutti.

Ostia: al teatro con ” Cioccolato all’Arancia”

Domenica 18 giugno al Teatro del Lido alle ore 17,30 il Teatro Esosementi e la Compagnia Gatto/Rubini presenta lo spettacolo “Cioccolato all’Arancia”, vincitore dei premi Miglior Spettacolo e Miglior Attrice categoria One Wo(man) Show – concorso “Roma Comic Off”, V edizione Vincitore del Primo Premio e Premio del pubblico del concorso di corti teatrali “Autori nel cassetto, attori sul comò” XI Edizione. Trama: Una ragazza vive una lunga, infinita giornata, affrontando le contraddizioni fuori e all’interno di lei. Un flusso di coscienza joyciano, un mondo sul labile confine tra la percezione e la realtà , tra dolce del cioccolato e l’amaro dell’arancia.