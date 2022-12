Roma, spacciavano la droga di Babbo Natale: nei guai due giovani (FOTO)

Roma, nuovo sequestro di droga. È quasi Natale ma le perquisizioni dei Carabinieri non si fermano e lo spaccio di droga non va in vacanza. Nei vari quartieri della capitale sono stati effettuati molti controlli nelle ultime settimane e sono stati sequestrati chili e chili di sostanza stupefacenti di vario genere. Uno degli ultimi ‘ritrovamenti’ è stato fatto proprio ieri.

La perquisizione dei Carabinieri

Roma ha vinto molti record per la bassissima sicurezza stradale e l’altissimo tasso di incidenti mortali, molti dei quali avvengono perché chi guida è affetto da sostanze stupefacenti oppure si trova in stato di ebbrezza. Per questo motivo sono stati incrementati i controlli, anche notturni, alla circolazione stradale con un notevole aumento dei posti di blocco dei Carabinieri. Durante uno di questi controlli effettuato dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli e coordinati dalla Procura di Roma, i militari si sono insospettiti dell’atteggiamento di due giovani romani di 19 anni che avevano fermato per un controllo di routine.

La droga di…Babbo Natale

I militari, insospettiti dai due ragazzi, con precedenti specifici, hanno proceduto a svolgere una perquisizione personale e veicolare. Durante la perquisizione hanno rinvenuto una dose massiccia di droga, circa 40 dosi, alcune delle quali riportanti l’effige di Babbo Natale. Dopo il controllo sulla sostanza, è stato accertato che si trattasse di 44 grammi di cocaina e 30 di hashish.

La perquisizione domiciliare e l’arresto

I militari credevano che il loro bottino di droga non fosse esaurito, pertanto sono passati alla perquisizione domiciliare. Nelle case dei due giovani romani, i carabinieri hanno rinvenuto altri 6 grammi di hashish e 2 di marijuana. Accompagnata alle sostanze hanno trovato anche tutto il materiale utile per tagliare, pesare e confezionare la droga. Inoltre, hanno trovato la somma contante di 140 euro che hanno sequestrato in modo preventivo e i ragazzi dovranno dimostrare la pregressa attività da cui hanno ricevuto quel denaro. I due giovani sono stati arrestati.