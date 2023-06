Telelaser Lazio, i controlli dal 19 al 25 giugno 2023: tutte le postazioni mobili, il calendario completo

Il tempo vola, i giorni passano, ma nulla cambia per l’appuntamento fisso e imperdibile di inizio settimana. Quello con il calendario delle postazioni mobili, che vengono ‘piazzate’ per contrastare l’alta velocità sulle strade del Lazio (e non solo), spesso causa di incidenti. A volte, purtroppo, mortali. Come ogni settimana, e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 25 giugno 2023. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la velocità, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida. E per far sentire, o almeno provare a farlo, sicuri tutti. Ad effettuare i controlli saranno le pattuglie della Polstrada. Ecco dove saranno e quando, con l’obiettivo che resta uno: moderare la velocità.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023

Questa settimana ci saranno i controlli sulla Pontina? E sul Grande Raccordo Anulare? Queste alcune delle domande più ricorrenti dei pendolari. Secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né sulla SS148, né sul GRA; ma le pattuglie della Polstrada saranno presenti sia sull’A24 che sull’A12 Roma Civitavecchia. Verifiche anche su alcune strade nella provincia di Viterbo. Di seguito il calendario dei controlli della settimana:

Martedì 20 giugno 2023: SS 2Viterbo)

Sabato 24 giugno 2023: A12 (Roma)

Domenica 25 giugno 2023: A24 (Roma).

Incidenti mortali sulle strade del Lazio

Continuano a essere tanti, troppi, gli incidenti mortali sulle strade del Lazio. Da giorni l’Italia intera non fa altro che parlare dello schianto avvenuto a Casal Palocco, quello in cui ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni. Il bimbo si trovava a bordo della Smart Forfour con la mamma e la sorellina quando è avvenuto l’impatto con una Lamborghini guidata da un ragazzo di 21 anni, noto youtuber. Inutile la corsa in ospedale, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. E indietro, purtroppo, non si può tornare.

Purtroppo non è stato l’unico incidente mortale. Il 13 giugno scorso una ragazza di 17 anni, originaria di Marino, ha perso la vita in un terribile scontro in viale Bruno Buozzi, ai confini tra Marino e Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Poche ore dopo un altro uomo è deceduto, questa volta a Roma. L’incidente è avvenuto nella notte, poco prima dell’una, sulla Salaria: la vittima, un 60enne, viaggiava a bordo del suo scooter, un Kimco Agility, quando per cause da accertare ha perso il controllo.