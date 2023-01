Telelaser Lazio, le postazioni della Polstrada fino a domenica 23 gennaio

Telelaser Lazio, tornano i controlli sulle alcune delle principali strade della Regione. Si tratta di un deterrente importante per sanzionare e contrastare tutti quei comportamenti scorretti alla guida che, purtroppo, sono causa di incidenti spesso anche gravi. L’elenco degli autovelox è aggiornato ogni settimana dalla Polizia di Stato.

Incidente mortale in via Ostiense, la disperazione degli amici di Emmanuel: “Una persona rara”

Autovelox Lazio postazioni da lunedì 16 a domenica 22 gennaio 2023

Vediamo dunque nel dettaglio dove saranno le postazioni mobili del telelaser delle pattuglie della Polizia Stradale. Tra le arterie oggetto dei controlli ad esempio l’autostrada A24, oppure la Roma Civitavecchia. Accertamenti anche in diverse arterie di snodo della Provincia di Frosinone. Ecco l’elenco completo.

Lunedì 16/01/2023 – Strada Provinciale SP / 277 FR

Mercoledì 18/01/2023 – Strada Regionale SR / 214 Maria e Isola Casamari FR

Venerdì 20/01/2023 – Strada Regionale SR / 6 Casilina FR

Sabato 21/01/2023 – Autostrada A / 24 RM

Domenica 22/01/2023 -Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Incidente mortale su Via Ostiense, auto contro scooter: la moto prende fuoco, perde la vita 31enne

Gli incidenti mortali a Roma e nel Lazio

Negli ultimi giorni le strade della Capitale sono tornate al centro delle cronache a causa di diversi gravi incidenti alcuni dei quali dall’esito mortale. Venerdì scorso un 47enne è morto in un drammatico sinistro dopo essersi schiantato con la sua auto; lo stesso giorno, sempre lungo le strade di Roma, un altro incidente mortale si era verificato sulla Via Ostiense ed era costato la vita a un giovane di soli 31 anni. Quindi il terribile schianto sulla Via Trionfale costato la vita al 45enne Roberto Cosi, agente della Polizia Penitenziaria. Stamattina invece è stato il Grande Raccordo Anulare ad essere teatro dell’ennesimo grave incidente: il sinistro in questo caso si è verificato nella corsia esterna tra le uscite 23 e 24. Ad accorrere per prestare soccorso ai feriti sono stati i sanitari del 118, la squadra 11/A dei Vigili del Fuoco dell’Eur e gli agenti della Polizia stradale.

Incidente mortale su Via Ostiense, auto contro scooter: la moto prende fuoco, perde la vita 31enne