Giro d’Italia 2023, a che ora arriva a Roma: tutto sulla tappa finale di domenica 28 maggio

Giro d’Italia 2023. Dunque, come vi abbiamo più volte detto in queste ultime settimane di grande ”fomento” per la gara ciclistica più attesa di sempre, la tappa finale del Giro d’Italia 2023 sarà proprio a Roma. E proprio sul tema, in Campidoglio, durante la scorsa conferenza che è stata denominata il “Grande arrivo 2023”, è stata presentata la tappa finale della nuova edizione della corsa rosa.

Giro d’Italia 2023: programmazione completa, percorso, calendario e dove seguirlo in diretta tv

Giro d’Italia 2023: l’arrivo a Roma domenica 28 maggio 2023

C’è un cambiamento rispetto al passato, ecco la novità presentata. Diversamente, infatti, dall’edizione andata in scena nel 2018, quest’anno è stato aggiunto un tratto di andata e ritorno a Ostia lungo via Cristoforo Colombo. Come ha detto il Sindaco Gualtieri per l’occasione: ”Sarà il più bel percorso del mondo. Roma ce la metterà tutta per mostrarsi al meglio e rendere questa competizione ancora più affascinante e straordinaria agli occhi del mondo”. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli del nuovo percorso? Continuate a leggere l’articolo!

Il nuovo percorso e le novità del circuito

La data di arrivo a Roma sarà il prossimo 28 maggio 2023, di domenica, nella speranza che le condizioni meteo migliorino in questi giorni e che non mettano ulteriormente in difficoltà gli atleti che stanno portando a termine le altre tappe del percorso. Inutile fare previsioni sull’orario di arrivo, perché dipenderà tutto dalle condizioni di pista e dalle tempistiche dei corridori. Quello che possiamo dirvi, però, è che per l’ultima grandissima tappa, la partenza è prevista davanti all’Eur, proprio in prossimità del Palazzo della Civiltà Italiana.

La mappa nel dettaglio

L’intera prima parte del giro, si svolge lungo via Cristoforo Colombo andando fino alla Fontana dello Zodiaco a Ostia: proprio qui, poi, inizia la grande risalita verso l’Eur, e poi verso il centro della Città. Un percorso unico, con alcune novità, come abbiamo visto, che renderanno ancora più suggestiva l’ultima grande tappa del tour ciclistico più seguito di sempre. Infine, dopo le mura ardeatine, si entrerà ufficialmente nel circuito di 17.6 km che dovrà essere ripetuto per ben 5 volte. Come dicevamo, saranno davvero tanti i luoghi simbolo sfiorati dal circuito, tra questi certamente: Colosseo, Fori Imperiali, Lungo Tevere, Ara Pacis, Villa Borghese, Castel Sant’Angelo, Circo Massimo e Terme di Caracalla.