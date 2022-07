Valentino a Roma, arriva la grande sfilata a Piazza di Spagna: ecco chi saranno gli ospiti vip

Roma. Ecco che, in queste ultime ore, viale Trinità dei Monti si trasforma in un vero e proprio backstage. La celeberrima scalinata è chiusa dalle transenne, mentre i tecnici sono già al lavoro da tempo per preparare tribune e passerelle.

Tutt’intorno, ovviamente, i turisti sonno assetati di immagini, sempre pronti a scattare selfie ricordo per immortalare questo mega cantiere. Il messaggio di ogni foto è implicito: ”C’ero anche io!”.

Valentino arriva a Roma: i preparativi del grande evento

La Capitale, così, si prepara alla grande festa di Valentino. I grandi preparativi sono in fermento a piazza di Spagna per l’allestimento della sfilata “promenade”, ovvero l’enorme passeggiata delle tante modelle che attraverserà i luoghi iconici del Centro storico.

Nel tour, previsto per la giornata di domani, ci sarà un percorso ad anello, potremmo dire, tra via Gregoriana, Trinità dei Monti, la Barcaccia e piazza Mignanelli.

”The Beginning”, un nuovo inizio

L’evento sarà così monumentale che addirittura uno dei campi base per gli allestimenti è stato predisposto sul Lungotevere. Sono circa settecento gli invitati, domani 8 luglio al tramonto, per uno spettacolo che andrà in scena alle ore 20.30, confidando nei colori dorati e suggestivi del tramonto capitolino.

Protagonista incontrastato sarà la nuova collezione porta un nome tanto simbolico quanto evocativo: “The Beginning”. L’alba di un nuovo inizio, insomma.

Chi sono i vip invitati

Il glamour e il gossip sono già nell’aria al Tridente, perché è arrivata proprio nella giornata di oggi la star di Hollywood Anne Hathaway. Oltre a lei, ci si aspetta davvero una lunga lista di ospiti, a partire dalla mitica Anne Wintour, direttrice della prestigiosa rivista Vogue America. Ma non finisce qui.

Blanco e Mahmood

Con ogni probabilità, si vedranno il cantante fenomeno Blanco (forse insieme a Mahmood), reduce dal festival di Sanremo, le star del calibro di Zendaya, Gwyneth Paltrow, che cominceranno ad arrivare (una sfilata nella sfilata si potrebbe dire) dalle 19,20 a piazza di Spagna.

Il dinner party blindato

Ad impreziosire la notte ci sarà anche il dinner party, blindatissimo ovviamente, alle Terme di Caracalla per circa cinquecento ospiti. Anche qui preparativi stellari, sebbene la consueta apertura al pubblico sia garantita. Quello che è sicuro è che la squadra di tecnici e designer entrerà in azione dalle 19, domani, per allestire la passerella e tutto il resto.