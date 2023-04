Alessandra Pierelli, chi è il marito Fabrizio: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Alessandra Pierelli sarà un’ospite speciale di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per questo sabato pomeriggio. Racconterà tutto della sua vita e del cambiamento dopo Uomini e Donne. Parlerà soprattutto della sua famiglia e di suo marito Fabrizio, di cui è follemente innamorata. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è lui e tutto quello che sappiamo sulla sua vita!

La vita privata di Alessandra Pierelli

Alessandra Pierelli è un volto noto al piccolo schermo soprattutto per la partecipazione a Uomini e Donne, ma non solo. Ha partecipato anche alla quarta edizione dell’Isola dei famosi, ha condotto un programma su Italia1 e recitato in molti spettacoli teatrali. Tuttavia, l’aspetto più chiacchierato della sua vita è sempre stato quello riguardante i suoi flirt. Dallo show condotto da Maria De Filippi era uscita mano nella mano con Costantino Vitigliano. La storia d’amore è durata dal 2004 al 2006. Dopodiché, lei ha avuto una storia con Giancarlo Pantano e un flirt con Guglielmo Stendardo. Dopodiché ha definitivamente abbandonato la tv e si è dedicata alla famiglia.

Chi è il marito Fabrizio: età e lavoro

Alessandra Pierelli è oggi felicemente sposata con suo marito Fabrizio Baldassari. Lui è un giocatore di poker professionista e la coppia è convolata a nozze il 14 febbraio 2011. Di lui non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata e non ha neanche un profilo Instagram. Alessandra ha dichiarato in tv: “Lui è il papà dei miei figli, è l’uomo che ho deciso di sposare e che mi ha conquistata dopo un anno di corteggiamento. Un giorno ci siamo visti sotto casa mia per un caffè e lui mi ha detto: ‘ti porto via con me per cinque giorni durante i quali o ti innamorerai di me o sparirò dalla tua vita’, così ci siamo innamorati per sempre”. Ecco un dolce video del matrimonio condiviso sui social della modella:

I figli della coppia

La coppia è innamoratissima e la showgirl ha ammesso di aver cambiato proprio vita da quando si è sposata ed è diventata madre. Ha lasciato anche il mondo della tv, in cui non i trovava più bene. Ha dato alla luce Daniel e Liam, due splendidi bambini che hanno 11 e 9 anni. Ha rivelato di desiderare tantissimo una figlia femmina. Ecco un dolce scatto di Alessandra insieme ai figli: