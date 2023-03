Amici 22, chi sono gli allievi al Serale? Nomi concorrenti, giudici e chi è stato eliminato

Venerdì 3 marzo è stata registrata l’ultima puntata pomeridiana di quest’edizione di Amici 22 condotta da Maria De Filippi. Durante la gara sono stati elencati i nomi dei finalisti che potranno partecipare all’ultima sfida. Alcuni ballerini e cantanti sono stati eliminati all’ultimo minuto e la delusione è alta, ma chi parteciperà al Serale, che debutterà il 18 marzo in prima serata? Ecco tutti i nomi dei concorrenti e dei giudici della gara.

Chi sono gli allievi al Serale di Amici 2023

Il Serale è sempre più vicino per gli allievi della scuola di Amici che vogliono aggiudicarsi la vittoria. L’ultima puntata ufficiale della domenica andrà in onda domenica 12 marzo e poi ci sarà direttamente la puntata finale sabato 18 marzo dalle ore 21, ovviamente su Canale5. C’è grande attesa per l’ultima sfida di ballo e canto, anche se sostituirà C’è Posta per Te e alcuni telespettatori sono delusi dalla modifica al palinsesto da parte di Mediaset. Per gli appassionati di Amici, invece, sta per arrivare il grande momento: chi vincerà la gara quest’anno?

Chi è stato eliminato

I coach di Amici hanno dovuto fare delle scelte molto difficili nelle ultime ore: decidere chi si merita di partecipare al Serale e chi, invece, è bene che torni a casa. Le maglie per la gara finale erano 15, mentre gli allievi, tra ballerini e cantanti, erano 17. Questo significa che i prof, di canto e di ballo, hanno dovuto eliminare ben due persone, facendo delle scelte per niente facili. Il 5 marzo scorso, stando alle anticipazioni riportate dal sito Superguidatv e rilasciate dalla pagina Instagram Amici News, sono stati eliminati Mezkal e Paki. Durante l’ultima puntata, invece, sono stati congedati dalla scuola: la ballerina Benedetta e Niveo. Per la ballerina non c’è nessun pericolo di fine carriera. Anzi. Le è stato offerto un contratto da professionista per ballare in coppia con Mattia proprio durante il serale. L’eliminazione di Niveo ha sconvolto tutti, ma i giudici hanno precisato che per loro non è stato affatto semplice porre fine ai sogni di qualcuno.

Nomi dei giudici e dei concorrenti

Quindi, chi parteciperà al tanto atteso Serale di Amici 22? I concorrenti ufficiali in gara sono: Ramon, Isobel, Angelina, Maddalena, Samu, Gianmarco, Mattia, Wax, Alessio, Cricca, Aaron, NDG, Federica, Piccolo G, Megan. Per quanto riguarda i giudici, invece, non c’è ancora stata alcuna notizia ufficiale dalle redazione di Amici, ma potremmo vedere come nuovi giudici la cantante Annalisa al fianco del veterano Stash. Alcuni sostengono che ci sarà anche il cantante Irama a giudicare la gara, ma non c’è ancora nulla di certo. Se non che Stefano De Martino uscirà di scena. Siete pronti a scoprire chi vincerà?