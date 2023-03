Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventano genitori: da quanto tempo stanno insieme, la scelta a Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno per diventare genitori e sui social non si parla d’altro. Si sono conosciuti durante un percorso ad Uomini e Donne, nessuno avrebbe scommesso su di loro, invece sono diventati una coppia molto affiatata e stanno per avere il loro primo figlio. O figlia. Le domande sulla loro storia sono tantissime: quando si sono conosciuti? Da quanto stanno insieme? E oggi, proprio loro, saranno ospiti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin e a Verissimo racconteranno, a cuore aperto, questo momento così speciale delle loro vite.

La scelta a Uomini e Donne di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni è una influencer italiana approdata a Uomini e Donne, il famoso show condotto da Maria De Filippi, in cerca dell’amore. Inizialmente si era invaghita di un tronista spagnolo molto affascinante dal nome Ivan Gonzales. Lei ha iniziato a corteggiarlo, sono usciti qualche volta, ma a livello caratteriale non era come lei si aspettava. Tant’è che dopo poco gli ha confessato che secondo lei a livello caratteriale erano incompatibili. Natalia incontra Andrea Zelletta in esterna e ne rimane folgorata. Tra i due c’è stato un colpo di fulmine e dopo poco hanno deciso di lasciare il programma insieme, scegliendosi a vicenda.

Da quando stanno insieme?

C’è molta curiosità attorno alla loro coppia, soprattutto perché all’inizio non sembravano molto affiatati e le persone più esperte di gossip online avrebbe scommesso che si sarebbero lasciati molto presto. Invece non è stato così, anzi. Natalia e Andrea sono più innamorati che mai, convivono felicemente e stanno anche per diventare genitori. Si sono conosciuti durante l’edizione dl 2018-2019 di Uomini e Donne, quindi stanno insieme da quasi 5 anni.

Natalia e Andrea stanno per diventare genitori

Natalia Paragoni ha rivelato di essere incinta attraverso un post sul suo profilo Instagram. Stanno aspettando il loro primo figlio o figlia, sono emozionantissimi e lei ha scritto: “Non è stato semplice nascondervi tutto, ma presto saremo in cinque”. L’inizio della gravidanza non è stato dei più semplici, dato che Natalia ha confessato di averlo scoperto a causa di fortissimi dolori al basso ventre durante un ciclo mestruale, che le era comunque venuto. Durante alcune Instagram stories ha anche rivelato di avere molta paura di diventare mamma, ma è anche molto felice. Entrambi pensano che sarà l’avventura più bella della loro vita.