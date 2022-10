Andrea Zenga, chi è il fidanzato di Rosalinda Cannavò: età, oggi, altezza, lavoro, Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti in gara anche Rosalinda Cannavò, che è felice al fianco di Andrea Zenga, conosciuto durante la sua esperienza nella casa del GF VIP.

Vita privata

Andrea Zenga è nato il 16 settembre del 1993 ed è il figlio di Walter Zenga, ex portiere della nazionale e dell’Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. Andrea ha una grande passione per il calcio e ha deciso di dedicarsi anima e corpo anche lui, come il padre, al ruolo di portiere.

Lavora anche come modello per diversi brand, ma è diventato nodo al pubblico di Canale 5 grazie alla sua partecipazione, nel 2015, a Temptation Island. Andrea ha partecipato al reality in coppia con la sua fidanzata dell’epoca, Alessandra Sgolastra. Andrea ha ritrovato l’amore proprio nella casa del Grande Fratello Vip e ha iniziato una relazione con Rosalinda Cannavò. La coppia quest’anno ha festeggiato il primo anniversario, sono diventati inseparabili.

Andrea Zenga: Instagram, dove seguirlo sui social

Andrea Zenga sui social è seguitissimo. Con il suo profilo Instagram ufficiale (@andreazenga93) vanta 540mila followers. Sul suo account si trovano soprattutto foto di moda, ma anche diverse immagini delle sue vacanze, l’ultima in Sicilia con Rosalinda, ma anche scatti in compagnia di amici.