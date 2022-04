Barbara Ronchi: chi è, età, carriera, successo e vita privata. Tutto sull’attrice italiana

Domenica In. Tutto pronto: le telecamere, lo studio e, certamente, anche gli ospiti che vi saranno presenti. Un’altra puntata sta per andare in onda a breve, nel salotto più famoso della domenica degli italiani, in compagnia della mitica Mara Venier. Ad aprirsi davanti alle telecamere anche una delle attrici più famose nel nostro Paese: Barbara Ronchi. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Continuate a leggere.

Chi è l’attrice italiana

Barbara Ronchi, per molti è in realtà un volto ben conosciuto, dal momento che è un’attrice italiana di origini romane che ha avuto molto successo. La recitazione è sempre stata la sua passione, sin da quando era solamente una bambina e nonostante una laurea in Scienze storiche e archeologiche, e quindi un curriculum di studi completamente differente, non si è lasciata scoraggiare né deviare nelle sue ambizioni. Quando la passione è forte, non c’è nulla che possa sfrondarla, e così Barbara ha intrapreso la carriera da attrice e con un discreto successo.

Gli esordi e i primi passi dopo l’Accademia

Come in parte già anticipato, la famosa attrice ha origini romane, nasce nella Città Eterna il 22 giugno del 1982. Studia alla Sapienza e poi porta a casa la laurea. Ma il suo sogno nel cassetto rimane ancora inespresso durante gli anni universitari. La sua carriere, infatti, prenderà una svolta solo successivamente, quando decide finalmente di frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, in cui grazie ai suoi insegnanti riuscirà a far sbocciare il suo grande talento. Qui si diploma nel 2009 e nello stesso anno comincia a lavorare in teatro con Valerio Binasco, Fausto Paravidino e Carlo Cecchi.

I successi più importanti

Il suo definitivo esordio avviene proprio l’anno successivo, nel 2010, con La città invisibile: la sua interpretazione le vale il premio ”Città dell’Aquila” come migliore attrice. Da questo momento in poi, la sua carriera decolla: qualche anno più tardi, nel 2013, viene scelta da Valeria Golino per il film Miele. Ma la sua carriera nel cinema non finisce, si pensi ad esempio ad un altro grande successo, dal titolo Fai bei sogni.

L’ultima collaborazione con Gigi Proietti

Negli anni più recenti, nel 2019 si registrano molte altre sue partecipazioni: sicuramente Domani è un altro giorno, Tornare, Sole e anche nella famosa serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Negli ultimi anni, invece, rispettivamente 2020 e 2021 arrivano altri successi: primo fra tutti, Favolacce dei fratello D’Innocenzo, in seguito Padre Nostro con Pierfrancesco Favino e anche Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti.

La vita priva: fidanzato e figlio

La vita privata dell’attrice di certo non sta continuamente sotto i riflettori, la Ronchi separa molto bene vita priva e professione davanti alle cineprese, tuttavia qualche particolare lo abbiamo scovato. La Ronchi è stabilmente fidanzata con l’attore Alessandro Tedeschi con cui ha avuto un figlio nell’anno 2019: si chiama Giovanni. Tra le altre cose, Tedeschi è di recente apparso su Canale5 nella serie Oltre la soglia.

Le curiosità che non ti aspettavi