Belve, anticipazioni 23 novembre 2022: chi sono gli ospiti di stasera

Il programma ”Belve” è pronto a ritornare anche stasera, mercoledì 23 novembre, su Rai Due, con una puntata davvero scoppiettante e piena di grandi novità. Ma una domanda si insinua, soprattutto: chi saranno gli ospiti della giornalista? Diciamo da subito che almeno nella puntata di ieri sera di Belve, Francesca Fagnani ha condotto la sua intervista con due donne amatissime: Noemi e di Nancy Brilli.

L’ultima puntata di Belve su Rai Due

Noemi, in particolar modo, ha parlato nella sua intervista soprattutto dei problemi con il bodyshaming e della sua esperienza personale nel salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo diverse volte. Per poi terminare con l’ardua scelta di escludere suo padre dal ruolo di manager personale. In puntata ha detto: ”Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita sola, il mio grande consigliere era stato lui, per un paio di anni non sono riuscita ad avere un dialogo con il mio papà e la mia famiglia, non c’era modo di capirsi. Ora che ho recuperato percezione di quella che sono io nel mondo, quando ci vediamo lo vedo che è contento.”

Noemi e Nancy Brilli ai microfoni

La seconda chiacchierata, invece, si è svolta con l’intramontabile Nancy Brilli, che ha voluto fare chiarezza su come sono andate realmente le cose con l’ex marito di Elena Sofia Ricci, Luca Damiani, con lui pare abbia avuto una storia importante: ”Era il suo ex marito e parlavano male l’uno dell’altra, non è stata mai la migliore amica, ma le ho chiesto scusa.” Di fatto, lui ed Elena Sofia Ricci si sono sposati nell’anno 1991, sebbene il loro matrimonio sia stato tutt’altro che fortunato. La coppia ha infatti divorziano l’anno dopo, senza remore. L’attrice toscana ha rivelato che la loro storia finì a causa di un tradimento con una sua amica.

Chi intervista Francesca Fagnani questa sera?

Ma bando alle ciance, e passiamo ai fatti di oggi. Infatti, anche per questa sera 23 novembre 2022, sono previste delle interviste molto interessanti. Francesca Fagnani sarà a tu per tu con due ospiti famosissimi nello studio del suo Belve. Ma chi sono? Per il momento, i nomi non sono ancora stati svelati, aggiorneremo l’articolo appena usciranno allo scoperto!