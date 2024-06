Cantanti TIM Summer Hits 2024 serata per serata: lo show in Piazza del Popolo a Roma | Le date

TIM Summer Hits 2024, chi sono gli artisti che si esibiranno in quattro serate in Piazza del Popolo a Roma? Tutte le informazioni sullo show.

Anche l’estate 2024 sarà scandita a ritmo di musica con uno degli show live più attesi dell’anno: il TIM Summer Hits. Dopo il successo delle prime due edizioni in giro per l’Italia, Roma (stavolta unica protagonista) è pronta ad ospitare quattro imperdibili serate con gli artisti del momento. I padroni di casa saranno Carlo Conti e Andrea Delogu.

Come precedentemente esposto, solamente la Capitale sarà il teatro della kermesse musicale. La location è nientepopodimeno che la splendida cornice di Piazza del Popolo in forma del tutto gratuita. Ma quali sono i cantanti e le date dello spettacolo e, soprattutto, sarà trasmesso in TV? Di seguito tutte le informazioni.

TIM Summer Hits 2024: le date e il prezzo di partecipazione

Le serate della nuovissima edizione del TIM Summer Hits saranno quattro. Le canzoni riempiranno le fantastiche notti romane da martedì 11 a venerdì 14 giugno 2024 a partire dalle ore 20:00. In più, l’ingresso alla rappresentazione presso Piazza del Popolo sarà gratuito e aperto a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIM Summer Hits (@timsummerhits_)

Chi sono i cantanti del TIM Summer Hits 2024?

Con la presentazione di Andrea Delogu e Carlo Conti, gli artisti ad esibirsi sul palco di questa terza stagione del TIM Summer Hits saranno ben 78. Ma chi saranno gli interpreti che allieteranno l’inizio dell’estate capitolina e, di conseguenza, di tutta Italia?

Artisti di martedì 11 giugno 2024

L’esordio, che avrà luogo martedì 11 giugno 2024, vedrà sul palcoscenico:

Ana Mena

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Baby K

Dargen D’Amico

Emma

Ermal Meta

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Jvli

Il Tre

Mahmood

Matteo Paolillo

Olly

Petit

Rhove

Tananai

The Kolors

Artisti di mercoledì 12 giugno 2024

La seconda giornata sarà ritmata dai brani di:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Bigmama

Bnkr44

Clara

Coma_Cose

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Fiorella Mannoia

Gaia

Ghali

Icy Subzero

LDA

Loredana Bertè

Mahmood

Massimo Pericolo

Noemi

Pino D’Angiò

Raf

Rocco Hunt

Shade

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Artisti di giovedì 13 giugno 2024

I cantanti in scena nel corso della terza parte dello show saranno:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Angelina Mango, reduce dalla settima posizione all’ Eurovision Song Contest 2024 , dove è accaduto di tutto nel corso della finalissima

all’ , dove è accaduto nel corso della finalissima Bigmama

Bresh

Capo Plaza

Corona

Elodie

Emis Killa

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Gaia

Gigi D’Alessio

Holden

Malika Ayane

Mara Sattei

Nek

Pooh

Rose Villain

Tony Effe

Artisti di venerdì 14 giugno 2024

Durante la serata finale, venerdì 14 giugno 2024, canteranno:

Aiello

Anna

Benji & Fede

Boomdabash

Colapesce Dimartino

Emma

Fabrizio Moro

Irama

Jvli

La Rappresentante Di Lista

La Sad

Mr. Rain

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piero Pelù

Ricchi E Poveri

Santi Francesi

Sarah, fresca vincitrice della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi

della Umberto Tozzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIM Summer Hits (@timsummerhits_)

Quando e dove vedere TIM Summer Hits in TV e in streaming?

Il TIM Summer Hits 2024, per la gioia degli amanti della musica e di coloro che non possono partecipare in presenza a Piazza del Popolo, verrà trasmesso in televisione. Per la primissima volta nella sua esistenza, andrà in onda su Rai Uno (e non su Rai Due, come negli scorsi appuntamenti).

Però, la kermesse non sarà in diretta sul Primo Canale. Infatti, da ciò che si apprende, la trasmissione potrà essere vista a partire da venerdì 28 giugno 2024. La prima puntata sarà seguita da altri tre episodi: il 7, il 12 e il 19 luglio. Infine, è previsto ‘Il meglio‘, un insieme dei momenti più interessanti, il 26 luglio 2024.

Il pubblico potrà seguire l’evento anche su Rai Radio 2 e sulla piattaforma digitale RaiPlay.