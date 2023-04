Champions in tv, Sky, Mediaset o Amazon Prime? Benfica Inter, orario, formazioni, chi gioca oggi e domani, dove vedere i Quarti in tv e in streaming

Aprile calcistico da vivere tutto d’un fiato per tifosi ed appassionati considerando l’altissimo numero di partite di scena ogni settimana. Oggi e domani, martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2023, dopo le semifinali di Coppa Italia (andata) e l’ultimo turno di Serie A prima di Pasqua, torna anche la Champions con i quarti di finale. Giovedì toccherà invece a Conference ed Europa League. L’Italia è assoluta protagonista in tutte e tre le competizioni quest’anno con ben sei squadre ancora in corsa: si tratta di Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina. Vediamo in questo articolo intanto il programma completo dei quarti di finale di Champions League 2023 – dando uno sguardo anche ai match di ritorno – e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Orario partite Quarti di Finale Champions League 2023 oggi martedì 11 aprile: Inter Benfica e Manchester City Bayern, dove vederle in tv e in streaming

Il programma dei quarti di finale di Champions si apre pertanto oggi, martedì 11 aprile 2023. In campo la prima delle italiane, ovvero l’Inter, impegnata in trasferta contro la rivelazione Benfica. Nerazzurri leggermente favoriti sulla carta anche se nell’ultimo periodo il percorso dei nerazzurri è stato tutt’altro che lineare. In campo anche Manchester City e Bayern Monaco inserite tuttavia nell’altra parte del tabellone. In caso di successo dell’Inter infatti nel doppio turno la successiva avversaria sarà una tra Milan e Napoli. Diretta di questi due primi incontri sulle reti Sky e Mediaset.

Probabili formazioni Benfica Inter Champions League, ultime dai campi

La partita di stasera per gli uomini di Inzaghi è di quelle assolutamente da non sbagliare. Per questo il mister ex Lazio si affiderà ai migliori: Lautaro e Lukaku dovrebbero comporre il tandem d’attacco, con Mkhitaryan a supporto. La carta Dzeko potrebbe essere giocata invece a partita in corso. Sulle fasce Dumfries e Gosens favoriti.

Quarti di Finale Champions League 2023, chi gioca domani mercoledì 12 aprile 2023: Milan Napoli, Real Madrid Chelsea, orario, dove vederle in tv e in streaming, Sky, Canale 5 o Prime?

Domani invece, mercoledì 12 aprile 2023, il restante programma delle partite. Riflettori puntati su Milan Napoli (esclusiva Amazon Prime Video) e Real Madrid Chelsea. Entrambe le partite, così come quelle del martedì, si disputeranno alle ore 21.00. Per quanto riguarda la sfida tra Real e Chelsea la diretta, e dunque la trasmissione in streaming, sarà su Sky e Mediaset.

Champions League in tv, orario partite Quarti di Finale 11 e 12 aprile 2023: dove vederle in tv e in streaming, quando si gioca il ritorno

Di seguito il riepilogo completo con le partite valide per i quarti di finale di questa edizione della Champions. Accanto ad ogni match sono indicati l’orario e l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno la partita. Non appena disponibili saranno aggiornati anche i risultati.

Quarti Champions oggi in tv, Amazon, Sky o Mediaset? Orario e dove vederli in tv

Benfica Inter, ore 21.00, (Sky, Now Tv, Canale 5)

Manchester City Bayern Monaco, ore 21.00 (Sky, Now Tv, Mediaset Infinity+)

Orario partite Champions domani 12 aprile 2023, Milan Napoli, Real Madrid Chelsea, dove vederla in tv Sky, Mediaset o Amazon Prime Video?

Real Madrid Chelsea, ore 21.00 (Sky, Now Tv, Infinity+)

Milan Napoli, ore 21.00 (Amazon Prime Video)

Ritorno quarti di finale Champions League 2023, data, orario, dove vederli in tv e in streaming

Vediamo ora il programma delle partite di ritorno e la relativa copertura televisiva:

Chelsea Real Madrid, Martedì 18 aprile 2023, ore 21.00 (Sky, Now Tv, Mediaset Infinity+)

Napoli Milan, Martedì 18 aprile 2023, ore 21.00 (Sky, Now Tv, Canale 5)

Inter Benfica, Mercoledì 19 aprile 2023, ore 21.00 (Amazon Prime Video)

Bayern Monaco Manchester City, Mercoledì 19 aprile 2023, ore 21.00 (Sky, Now Tv, Mediaset Infinity+)

Tabellone Champions League 2023, gli abbinamenti, semifinale e finale

Ricordiamo infine il tabellone di questa Champions. Le italiane sono state sorteggiate dalla stessa parte del tabellone e dunque se l’Inter passerà il turno con il Benfica avremo una semifinale tutta tricolore (con una tra Milan e Napoli). Dal lato opposto le altre: Bayern Monaco Manchester City e Real Madrid Chelsea. Finale a Istanbul il 10 giugno 2023.