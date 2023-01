Charlize Theron a C’è Posta per Te: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, figli, oggi, foto e Instagram

Charlize Theron sarà l’ospite speciale della prossima puntata di C’è Posta per Te, con la storica conduzione di Maria De Filippi. Sarà la quarta puntata della nuova edizione del programma, che si prospetta particolarmente scoppiettante. Se siete curiosi e volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo sulla famosa attrice e sulla sua vita privata.

Chi è Charlize Theron: biografia e carriera

Charlize Theron nasce a Benoni il 7 agosto 1975, ha 47 anni ed è del segno del Leone. La sua infanzia è molto difficile, nasce in una fattoria in Sudafrica e il padre Charles ha origini francesi, la madre Gerda, invece, ha radici germaniche. La madre eredita una ditta di costruzioni stradali e sono sempre molto impegnati con il lavoro. Charlize trascorre un’infanzia particolarmente solitaria e all’età di sei anni inizia la sua passione per il ballo. A poco più di 15 anni viene mandata in collegio per affinare le arti della danza e per tenerla lontana dalla vita domestica dei suoi genitori. Infatti, il padre era alcolizzato e molto violento nei confronti della madre. Nel 1991 succede qualcosa di terribile: Gerda uccide Charles per legittima difesa, dopo che lui l’aveva picchiata a sangue. Sua madre riuscirà a liberarsi dell’accusa d’omicidio e Charlize avrà bisogno di molti anni per superare il trauma.

La carriera come attrice e i film

A sedici anni vince il concorso di “New Model” a Positano, per un periodo decide di trasferirsi a Milano e inizia la carriera come modella. Sfila su varie passerelle fino alla maggiore età, poi si trasferisce a New York e frequenta la prestigiosa scuola di ballo Joeffry Ballet School. Dopo varie esibizioni, però, si rende conto che quel mondo non fa per lei e prova con la recitazione. Viaggerà molto negli Stati Uniti e tenterà vari provini. All’inizio è difficile entrare nel mondo della recitazione, ma nel 1996 le cose sembrano andare per il verso giusto e recita in “Due giorni senza respiro” e “Music Graffiti”, al fianco di Tom Hanks. Le sue doti da attrice sono chiare a tutti e la sua carriera decolla in breve tempo. Dall’1997 inizia a recitare in numerosissimi film, tra cui: “L’avvocato del Diavolo”, “La moglie dell’astronauta” in cui recita con Jhonny Depp. Raggiunge il picco della popolarità con il suo ruolo ne “La maledizione dello scorpione di Giada” nel film di Woody Allen. Nel 2004 vince il premio Oscar come miglior attrice grazie al suo ruolo di Aileen Wuornos, una prostituta pluriomicida.

La vita privata: marito, figli, foto e Instagram

Charlize Theron è sempre rimasta abbastanza riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo per certo che non si è mai voluta sposare per scelta personale. Ha avuto alcune relazioni: con Craig Bierko, Stephan Jenkins, Stuart Townsend per otto anni, celebre è anche la sua relazione con Sean Penn, che però si è conclusa. Ad oggi pare che abbia una storia con il modello canadese Gabriel Aubry, ma non si hanno notizie certe. Ha adottato da sola due figlie che si chiama Jackson e August Theron, le tre vivono felici insieme. Su Instagram ha un profilo molto seguito con cui vanta più di 7 milioni di followers.