Domenica In, anticipazioni ultima puntata 5 giugno 2022: chi sono gli ospiti

Ultimo e imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1 e che vede, ormai da anni, alla conduzione Mara Venier. Anche questa settimana, seppur in versione ridotta per dare la linea allo Speciale TG1 che racconterà la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, saranno tanti gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto. Tra vita privata e carriera.

Lo spazio dedicato alla musica nell’ultima puntata di Domenica In: da Bobby Solo a Ermal Meta

Per lo spazio dedicato alla musica da Mara Venier arriveranno tantissimi ospiti. Si partirà, come ha anticipato Tv Blogo, da Bobby Solo che torna con la rubrica ‘Canzone a richiesta’, dedicata al suo mentore Elvis Presley. E ancora, in studio ci sarà Fabrizio Moro, che presenterà il nuovo singolo ‘Oggi’. Ma ci sarà anche Ermal Meta, che insieme all’amico canterà il brano ‘Non mi avete fatto niente’ e presenterà il suo libro ‘Domani e per sempre’, romanzo che racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti del ‘900.

Cesare Cremonini e Francesco Gabbani da Mara Venier

E ancora, per l’ultima puntata ci sarà in collegamento Cesare Cremonini, poi da Mara Venier con la sua band tornerà Francesco Gabbani che si esibirà sulle note di ‘Volevamo essere felici’ e ‘Spazio tempo’.

Tutti gli altri ospiti

A Domenica In, poi, sarà la volta di Andrea Sannino e Franco Ricciardi che presenteranno il nuovo brano ‘Te voglio troppo bene’. E ancora, ci sarà Bruno Venturini con il classico ‘Reginella’. Per un domenica all’insegna del divertimento, della bella musica e delle lunghe interviste!