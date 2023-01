Federico Bernardeschi: chi è, età, carriera, chi è la moglie Veronica Ciardi, figli, stipendio, foto e Instagram

Il calciatore Federico Bernardeschi si racconterà oggi a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e sembra abbia delle novità importanti da comunicare. Cosa sarà successo? Se siete curiosi, ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua vita privata e la moglie Veronica. Che sarà in studio con lui per raccontare la loro meravigliosa storia d’amore.

Chi è Federico Bernardeschi: età e carriera calcistica

Federico Bernardeschi nasce a Carrara il 16 febbraio 1994, ha 28 anni, è del segno dell’Aquario e alto 185 cm. La passione per il calcio lo travolge subito, fin dalla primissima età. A sei anni inizia a giocare nell’Atletico Carrara, dopo poco si trasferisce a Ponzano e segue la Scuola Calcio dell’Empoli. Due anni dopo entra a giocare nella giovanile della fiorentina ed è entusiasta. Dopo molti anni della squadra di Firenze, approda in serie B con il Crotone, dove rimane per circa due anni.

La Juventus e i successi sul campo

Poi arriva il salto di qualità e viene acquistato dalla Juventus per 40 milioni di euro. Ha giocato con la squadra torinese dal 2017 al 2022 con diverse presenze anche nella Nazionale Italiana. Grazie alla sua bravura, è stato eletto anche Campione d’Europa nel 2020, quando ha segnato un rigore decisivo contro l’Inghilterra.

La storia d’amore con Veronica, figli

La vita privata del calciatore è sempre stata un tabù, lui non ne ha mai voluto parlare e sono stati proprio i paparazzi a smascherarlo. Nel 2019 è stato paparazzato in compagnia della moglie Veronica Ciardi e della loro figlia “Deva”, di cui nessuno sapeva nulla. Infatti, non si hanno notizie in merito all’inizio della sua storia con l’ex gieffina. La coppia è convolata a nozze il giorno del compleanno di lei: il 13 luglio del 2021. Sembrano innamoratissimi e inseparabili. Dopo pochi mesi dal matrimonio è nata la seconda figlia “Lena”, di cui il calciatore è perdutamente innamorato. Veronica Ciardi, la moglie, è nata a Roma il 13 luglio 1985, la notorietà è arrivata con la partecipazione al GF, ma ha partecipato anche a Miss Italia.

Stipendio, foto e Instagram

Bernardeschi è un bravissimo calciatore, per questo è stato acquistato dal Toronto e, secondo la Gazzetta dello Sport, il suo stipendio si aggira sui 5 milioni di euro netti annui. Su Instagram ha un profilo molto seguito con quasi 3 milioni di followers e condivide molte sue foto a lavoro, ma anche momenti di tenerezza con le piccole figlie, la moglie e l’adorato cagnolino.