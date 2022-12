GF VIP, chi sono i nuovi concorrenti e quando entrano: cosa ha svelato Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese. È noto da tempo che il cast della casa più spiata d’Italia sarà presto caratterizzato dalla presenza di nuovi concorrenti. Tra di loro anche Fariba Tehrani, la mamma dell’attrice Giulia Salemi. Ma chi saranno gli altri concorrenti pronti per fare il loro ingresso nel loft? Cerchiamo adesso di fare chiarezza e scopriamo quali saranno i nuovi concorrenti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip?

Quali saranno i nuovi concorrenti pronti per fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip? Attualmente, si sa che saranno tre i nuovi coinquilini del reality alcuni e stando alle parole del conduttore, i nuovi ingressi saranno ‘parecchi’, alcuni dei quali entreranno poco prima di Natale mentre altri subito dopo le festività. Ma vediamo cosa ha detto Alfonso Signorini in merito.

Le parole di Alfonso Signorini

Ospite di Casa Chi, ecco cosa ha detto il conduttore del reality: ‘Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero. E poi ci sono tante sorprese, due strepitose che mi sono coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa. E una arriva dall’altra parte dell’oceano e proprio così e in questo momento è ancora oltreoceano. Ci sono delle news entry molto interessanti’.

I concorrenti confermati

Ma chi saranno invece i nuovi concorrenti confermati per partecipare a questa edizione del reality? Oltre a Fariba Tehrani troviamo Milena Miconi e sono ancora in corso le trattative che vedrebbero la presenza nella casa di Umberto Smaila. Non ci resta che portare un po’ di pazienza e scoprire quali saranno i nuovi concorrenti e tutte le novità che animeranno il Grande Fratello Vip!