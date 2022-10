Chi è il concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe bestemmiato: squalifica in arrivo lunedì?

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip. Un’altra tegola sembrerebbe in procinto di abbattersi su questa travagliata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini considerando la notizia di una possibile bestemmia pronunciata nella casa. Se così fosse per il concorrente in questione l’unico epilogo possibile sarebbe quello dell’eliminazione.

Amaurys Perez ha bestemmiato?

A finire nell’occhio del ciclone (per il momento solo sul web) è Amaurys Perez. Ebbene, secondo un video diventato virale su Twitter il concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia. Come spesso accade in questi casi l’audio non è nitidissimo – questo il link al video – ma la notizia sta facendo discutere e non poco tanto che è stata diffusa e rilanciata da alcune pagine Instagram molto seguite come ad esempio l’account @trash_italiano. Anche gli utenti si dividono e c’è attesa di capire come evolverà la situazione.

La possibile squalifica

Come detto il regolamento è chiaro. Se la bestemmia di Amaurys dovesse essere confermata la produzione avrebbe ben poco da fare. Il concorrente dovrà essere eliminato dal gioco e questo, nel caso, potrebbe già avvenire nella puntata di lunedì prossimo 10 ottobre 2022.

Il Grande Fratello Vip 2022 continua a perdere pezzi

Insomma, in attesa di saperne di più per Signorini sembra davvero non esserci un momento di tranquillità. Anche perché è già chiaro che l’edizione del Gf Vip 2022 passerà alla “storia” come una delle più travagliate di sempre: dal caso Marco Bellavia, poi ritiratosi, alla conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione col televoto flash di Giovanni Ciacci (ah in mezzo anche la “N” word usata da Charlie Gnocchi, anche se il caso dovrebbe essere rientrato), fino ad arrivare al ritiro di Sara Manfuso, senza contare le voci di un possibile passo indietro anche di Antonino Spinalbese. Il tutto con alcuni sponsor che hanno fatto dietro front proprio per le polemiche scoppiate in questi giorni attorno al caso Bellavia. E adesso pure il (secondo) caso della presunta bestemmia: non c’è che dire, sono tempi davvero duri per il reality dei “vipponi”….