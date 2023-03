GF VIP, Francesco Chiofalo (ex di Antonella) contro Donnamaria: ‘Mi fa pena’

Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria sono stati al centro dell’ultima grande litigata nel mondo vip. Proprio ieri sui social, Francesco, l’ex di Antonella Fiordelisi si è scagliato contro l’attuale fiamma della ragazza insultandolo pesantemente. Ecco tutto quello che è successo.

Chiofalo contro Donnamaria: ecco perché

Francesco Chiofalo è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e lei sembra essere proprio il centro e il motivo dell’ultima litigata tra vip scoppiata sui social. La coppia è stata insieme per due anni, non tantissimo tempo, ma entrambi ricordano la storia come molto importante. La loro separazione è stata molto travagliata e pare che fra i motivi della rottura ci sia stata la resistenza del padre di Antonella, che è anche il suo manager. Il padre è noto per la sua durezza e intransigenza, Francesco ha rivelato più volte che lui la costringe, ad esempio, a dimagrire in base alle necessità richieste dal mondo della pubblicità e della moda. Insomma, se quello che dice l’ex fidanzato è giusto, il padre la tiene sotto torchio e ha fatto molta pressione affinché si lasciassero. Ma qui bisogna usare il condizionale perché nulla è detto, restano solo ipotesi e ‘voci’ social.

Cosa ha detto su Edoardo

Il litigio scoppiato sui social è tra l’ex di Antonella Fiordelisi e l’attuale fiamma Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, nella casa del GF VIP, ha accusato Francesco di essere schiavo dell’apparenza, dei tatuaggi, del suo Rolex e dei muscoli, oltre ad essere un grande ignorante. Francesco è andato in escandescenze e ha subito risposto: “A me questo ragazzo sinceramente inizia a fare pena perché è evidentemente pieno di problemi psicologici. È molto molto insicuro, non fa altro che screditarmi agli occhi di Antonella per acquisire punti”. Insomma, pare che Donnamaria abbia messo in atto una vera e propria sfida con l’ex della sua amata. Sarà insicurezza oppure soltanto gelosia? Sicuramente i due non si piacciono, e non c’è da meravigliarsene. Francesco ha anche detto di aver scoperto che spesso Donnamaria lo imita e lo scimmiotta nel giardino della casa del GF Vip e ha commentato: “Ma che problemi ha?”.

L’accusa di Bodyshaming e il confronto

Francesco Chiarofalo ha poi aggiunto che il disprezzo e gli insulti di Donnamaria nei suoi confronti per il suo “Essere troppo muscoloso” sono molto gravi, perché non c’è nessun buon motivo per insultare una persona per il suo aspetto fisico. “Dire che una persona è troppo muscolosa equivale a dire una persona che è troppo grassa”, ha scritto su Instagram. Questo, si chiama bodyshaming ed è molto pericoloso. I toni sono molto accesi e dagli ultimi gossip emerge che potrebbe esserci un confronto tra i due durante la prossima puntata del GF Vip, come finirà questa storia? Cosa ne pensa Antonella Fiordelisi, il motivo dell’astio e della contesa fra i due? Non ci resta che seguire le prossime puntate del reality, a un passo dalla fine, per scoprirlo!