GF VIP, Ginevra Lamborghini parla dell’azienda di famiglia: ‘La benzina costa, con un pieno ci fai 15 minuti’

Ginevra Lamborghini è da poco rientrata nella casa del Grande Fratello e ha fatto subito parlare di sé, dichiarando di non potersi permettere una delle auto dell’azienda di famiglia perché i costi di manutenzione sarebbero per lei troppo alti. La dichiarazione ha subito acceso le polemiche negli studi del GF e non solo.

La dichiarazione

Ginevra Lamborghini, durante le sue chiacchiere con una delle concorrenti divenuta sua confidente, Sarah Altobello, ha dichiarato di condurre una vita nella media e di guadagnare solo 1.250 euro al mese. Per questo motivo, sostiene di non condurre una vita lussuosa, come si potrebbe pensare per una componente della famiglia Lamborghini, bensì una vita ‘normale’, senza troppi lussi. “L’auto – ovviamente una Lamborghini – l’ho ereditata, non l’ho acquistata perché non posso permettermela e non la uso perché assicurazione e benzina sono troppo costose”, ha dichiarato. Sicuramente le macchine di lusso hanno costi elevati di manutenzione, ma sarà vero che una discendente della famiglia Lamborghini non possa permettersi un’auto con il suo marchio?

Il problema della benzina

Il pubblico del Grande Fratello è andato sotto shock e l’ha accusata di mentire, anche Alfonso Signorini ha storto il naso quando ha ascoltato le parole di Ginevra. La compagna di chiacchiere Sarah Altobello ha chiesto di spiegarle meglio il punto del discorso e Ginevra Lamborghini ha dichiarato che il problema principale è il costo della benzina “La benzina costa troppo, con un pieno ci fai 15 minuti”. Non sono state rilasciate altre dichiarazioni dai membri della famiglia, ma sicuramente non è un una bella pubblicità per coloro che stavano pensando di acquistare una fiammante auto di lusso della famiglia Lamborghini.

Le polemiche

Questa dunque, è solo un’altre delle tante polemiche attorno a Ginevra Lamborghini dall’inizio del Grande Fratello, iniziate con le frecciate tra lei e la sorella. In seguito l’espulsione dalla casa del GF Vip, con l’accusa di bullismo contro Marco Bellavia. sarà Adesso è tornata all’interno della casa più famosa d’Italia, ma solo come ospite e non come concorrente. Riuscirà a non finire di nuovo al centro del ciclone?