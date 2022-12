GF VIP, Marco Bellavia contro l’ingresso di Ginevra Lamborghini: ‘Una mancanza di rispetto’

Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF ViP e scoppiano le polemiche sui social. I social sono divisi da pareri discordanti tra chi non vede l’ora di rivederla sugli schermi del Grande Fratello, e chi, invece, vorrebbe bandirla per sempre dalla tv. La polemica riguarda la diatriba con l’ex concorrente Marco Bellavia, diretto interessato della vicenda con Ginevra Lamborghini che l’aveva portata alla squalifica.

I motivi della squalifica

Marco Bellavia ha iniziato il percorso all’interno del GF accompagnato dalla sua depressione, che l’ha portato ad avere alti e bassi durante la permanenza in casa: pianti, malessere e torpore. Ginevra Lamborghini, non tenendo in conto dell’importanza della salute mentale, ha pronunciato una battuta infelice che le è costata l’espulsione: “Meriterebbe di essere bullizzato”.

La Polemica sui Social

Marco Bellavia esprime sui social tutto il suo disappunto: su Instagram e Twitter condivide un post dicendo: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso…”. Tagga anche ACBS NO BULLY, un’associazione contro il bullismo che aveva indetto una raccolta firme per chiedere severi provvedimenti contro i concorrenti del GF VIP che avevano attuato del bullismo verbale o fisico. Gli utenti si dividono, tra chi non vede l’ora di rivedere Ginevra Lamborghini varcare la porta rossa, e chi, invece, sostiene che la salute mentale sia molto importante ed è giusto mantenere il provvedimento preso contro di lei.

Marco Bellavia difeso dalla madre di Ginevra Lamborghini

All’epoca dei fatti, sulla vicenda si espresse anche la madre di Ginevra Lamborghini. Attraverso un post su Twitter, la donna prese le difese di Marco Bellavia. Ecco le sue parole. “‘Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e questa mia riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo, è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto?”.

E poi ancora: “Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente. Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali, gli stessi che si indignano e gridano ‘no al bullismo’. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”.