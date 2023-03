Giancarlo Fisichella, chi è la moglie Luna Castellani: età, lavoro, figli, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi andrà in onda una puntata molto speciale e tra gli ospiti ci sarà anche Giancarlo Fisichella, uno dei migliori piloti di Formula 1 della storia italiana. Racconterà la sua vita e la sua carriera e parlerà dell’amore della sua vita Luna Castellani. Chi è la moglie? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sul loro amore.

Chi è Luna Castellani, la moglie di Fisichella

Luna Castellani negli ultimi anni è stata molto lontana dai riflettori, quindi non si hanno informazioni precise su di lei. Sappiamo che ha 44 anni ed è nata a Roma. Da giovane voleva diventare un’attrice e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo facendo la velina in diversi programmi. Viene ricordata in particolar modo per la sua carriera all’interno del tv show “Non è la Rai”, dov’è rimasta nella memoria di tutti. Abbandona ben presto la carriera di velina e modella, ma senza mai spiegarne i motivi. Ad oggi non sappiamo che lavoro faccia perché si è ritirata a condurre una vita molto riservata con la sua famiglia.

La storia d’amore

Il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella è il marito di Luna Castellani. Lui è nato a Roma il 14 gennaio 1973, è del segno del capricorno e ha da poco compiuto 50 anni. Il suo nome è annoverato tra quelli dei piloti più forti della storia grazie al suo enorme contribuito alla Formula 1 e alle corse del Campionato del Mondo nell’Endurance. I due si conoscono in giovane età e si innamorano subito. Sono stati fidanzati per ben 15 anni e poi si sono sposati nel 2009 nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Dal loro amore sono nate due figlie e un figlio: Carolina, Carlotta e Christopher. Vivono tutti insieme in una lussuosa Villa d’Olgiata, nel verde della città di Roma ma spesso vanno nella loro altra lussuosa villa che si trova al Principato di Monaco. Ecco una foto della famiglia al completo pubblicata da lui sul suo profilo Instagram:

Chi sono i tre figli, foto e Instagram

Come anticipato, dopo aver lasciato la Rai, si è ritirata a vita privata ed è sempre voluta rimanere lontano dai riflettori. Sappiamo soltanto che è molto innamorata dei suoi tre figli e la famiglia è molto unita. Pare che non abbia neanche un profilo social personale su Instagram.