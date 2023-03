Giancarlo Giannini e il figlio morto a 19 anni: cosa è successo

Giancarlo Giannini è uno dei più grandi attori e doppiatori italiani e oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Racconterà a cuore aperto tutta la sua vita: i dolori, le difficoltà, il successo. Ripercorrerà nuovamente la tragedia che ha segnato la sua vita: la morte prematura del figlio Lorenzo. Volete saperne di più? Ecco cosa è successo quel giorno.

I figli di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini è stato sposato con Livia Gianpalmo, sua collega attrice e regista, dal 1967 al 1975, anno in cui hanno divorziato. Dal loro amore sono nati Adriano e Lorenzo. Quest’ultimo è scomparso prematuramente a soli 20 anni, nel 1987. Nel 1983 si è risposato con Eurilla del Bono, con cui ha avuto Emanuele e Francesco. Giancarlo Giannini porta sempre nel cuore il grande dolore della morte del figlio.

Il figlio morto a 19 anni

La storia del figlio scomparso prematuramente addolora ancora oggi Giancarlo Giannini. Lorenzo aveva solo 20 anni quando se n’è andato all’improvviso a causa di un aneurisma cerebrale fulminante. Il padre stava girando un film a Milano, ha preso il primo aereo ed è corso in ospedale: lì ha trovato il figlio già deceduto mentre al suo fianco c’erano la madre Livia e il fratello Adriano, disperati e in preda al pianto. Il dolore lo ha segnato per tutta la vita, ha dichiarato che è stata la fede in Dio a farlo andare avanti.

Cosa è successo a Lorenzo

Lorenzo è scomparso prematuramente e in maniera del tutto improvvisa, lasciando un grande dolore nel cuore dei suoi genitori. L’aneurisma fulminante l’ha colto all’improvviso, in un giorno come tutti, e non gli ha lasciato scampo. Davanti al letto d’ospedale Giancarlo Giannini ha detto alla moglie: “Sta meglio lui di noi”, questo perché crede molto in Dio e nel mistero, d’altronde, “Così va la vita”, ha dichiarato. Il lutto è stato difficilissimo da superare e continua a ribadire, in ogni intervista: “Veder morire un figlio è una cosa terribile“. Oggi pomeriggio racconterà qualcosa in più a “Zia Mara”? Non ci resta che scoprirlo!