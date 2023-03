Giorgio Marchesi, chi sono i figli: età, chi è la moglie Simonetta Solder

Giorgio Marchesi sarà ospite “Da noi a Ruota libera” e racconterà tutto sulla sua adorata famiglia a Francesca Fialdini. Parlerà a cuore aperto della sua carriera e della sua vita privata, in particolare dei suoi due figli e della moglie Simonetta Solder. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi sono e cosa sappiamo di loro.

Chi è la moglie Simonetta Solder

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi sono una coppia molto affiata e innamorata. Lei è nata il 29 agosto del 1970 in Austria, ma da piccolissima si è trasferita a Pordenone. Oggi ha 52 anni e anche lei è un’attrice. Infatti, i due si sono conosciuti durante le prove per uno spettacolo teatrale che li ha visiti recitare a fianco l’uno dell’altra nella pièce “Le relazioni pericolose”. Lei ha recitato in diverse fiction Rai, ad esempio in “Braccialetti Rossi” dal 2014 al 2015, ma non solo. Ha lavorato anche in: “Provaci ancora prof”, “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo”, “Via della Rosa”, “I liceali”, “Karol 2”, “Distretto di Polizia”, “Law & Order”. Il marito la descrive come una donna forte, dura e molto testarda.

Chi sono i figli di Giorgio Marchesi

La coppia ha dato alla luce due figli: Giacomo, che ha 15 anni e Pietro Leone che ne ha 8. Dei loro figli si hanno poche notizie, perché sono molto piccoli e vogliono proteggerli dai gossip e da false notizie. Giorgio Marchesi ha rivelato di essere un padre davvero intransigente: “Se superano la soglia, vengono subito sgridati. Non sono un amico, sono un padre severo, a volte duro, su alcune regole non transigo”.

La famiglia e il primo figlio

L’attore ha raccontato che diventare padre per lui non è stato affatto semplice perché avevano pochi soldi, lavori precari in teatro e zero aiuti familiari. Inoltre, non sapeva come fare il padre, ha dichiarato: “Il primo figlio mi ha distrutto psicologicamente. Non avevo idea di come affrontare la paternità, non ero pronto e ho dovuto imparare, ma è stata un’emozione stupenda”. Con il secondo, invece, è andata meglio: “Con il secondo figlio è stato fantastico. Ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche lavorativamente parlando”.