Grande Fratello Vip, anticipazioni 30 gennaio 2023: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Oriana e Antonella

Nuova settimana e classico e imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, quelli che da settembre seguono le avventure dei concorrenti. Tra storie d’amore che nascono, altre che giungono al capolinea, fraintendimenti, gelosie, strategie. E non poche dinamiche. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 30 gennaio? Ci saranno altri colpi di scena e grandi emozioni? Ecco tutte le anticipazioni di stasera.

Oriana, Nikita e George al televoto al GF VIP

Al televoto, dopo l’eliminazione di Wilma Goich, sono finiti tre concorrenti, tre protagonisti a modo loro di questa edizione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che è sempre più ai ferri corti con Luca Onestini, di Oriana Marzoli, che resta una protagonista ed è sempre più presa da Daniele e di George Ciupilan, il più piccolo della casa e il più silenzioso, con un passato difficile alle spalle. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, verrà eliminato e dovrà rinunciare al sogno della finale, che è prevista ad aprile?

Oriana e Daniele: come procede la storia?

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Oriana, la spagnola che è entrata in un secondo tempo nella casa e che da quel momento ha portato scompiglio. E risate. Lei, infatti, è amatissima dal pubblico, forse un po’ meno dai coinquilini. Nelle ultime settimane Oriana, archiviata la storia (finita male) con Antonino Spinalbese, si è lasciata andare nelle braccia di Daniele. Tra non poche polemiche e discussioni e ora il rapporto sembra essersi spezzato definitivamente. La pace è lontana? Arriveranno a un compromesso?

Discussioni tra Edoardo e Antonella

Ma non finisce qui. Protagonisti della puntata, molto probabilmente, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che negli ultimi giorni stanno discutendo. E non poco. I due, che si dichiaravano innamorati, continuano a litigare. Riusciranno a chiarirsi e a sotterrare l’ascia di guerra? Non ci resta che seguire la puntata di stasera per scoprirlo!

Nuovi concorrenti al GF VIP?

I colpi di scena non finiscono e da giorni non si fa altro che parlare di altri nuovi ingressi. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha spiegato che probabilmente nella casa entreranno nuovi ospiti, che saranno concorrenti per qualche settimana. Tra i nomi quelli di Matteo Diamante, ex di Nikita, e Clarissa Selassié, che ha già partecipato nella scorsa edizione con le sorelle. Sarà davvero così?

Il GF VIP contro Sanremo: data prossima puntata

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del GF VIP? Se lo domandano in tanti, soprattutto quelli che aspettano il doppio appuntamento settimanale. La prossima puntata, salvo cambiamenti, andrà in onda lunedì 5 febbraio, poi il reality potrebbe sfidare Sanremo e tornare in onda il giovedì di quella settimana. Non ci resta, però, che aspettare l’ufficialità!