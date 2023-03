Il Cantante Mascherato, anticipazioni seconda puntata: concorrenti, chi è il mascherato per una notte e ospiti di sabato 25 marzo 2023

Milly Carlucci torna in prima serata con la seconda puntata del Cantante Mascherato. L’appuntamento è per domani sera, sabato 25 marzo, su Rai 1. Uno spettacolo musicale con contorni del giallo che sabato scorso ha ‘smascherato’ il Cigno, dietro al quale si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella e che proporrà nuove maschere: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo.

Chi sarà il mascherato per una notte di questo secondo appuntamento?

Il varietà riserva una novità, quella del ‘mascherato per una notte’ che sabato 18 marzo scorso era formato da mamma e figlia, Stefania e Amanda Sandrelli, nascoste nel grande cuore della trasmissione. E già nasce la curiosità intorno alla nuova coppia che si celerà nella seconda puntata. Andiamo a vedere se ci sono indiscrezioni in merito a questo nuovo appuntamento e in particolare proprio in relazione a cinque coppie che potrebbero nascondersi dietro al cuore.

Le varie opzioni possibili

La scelta potrebbe essere tra: Albano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi o Albano e Romina Power, se dovesse trattarsi di componenti della famiglia Carrisi. Diverso invece potrebbe essere la coppia Gianni e Marco Morandi o anche i Ricchi e Poveri. Tutte supposizioni che non, al momento, non hanno riscontri. Per sapere con certezza di chi si tratta dovremo seguire la trasmissione domani sera. Un programma nel quale oltre alla Carlucci saranno presenti in studio i suoi ‘investigatori’: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone.

Ospite della serata anche Nino Frassica, nelle vesti del maresciallo Cecchini

Si sta consolidando l’idea che dietro la maschera del Criceto possa trovarsi Nathalie Guetta, Natalina, la perpetua di don Matteo. A sciogliere questo nodo, nella puntata di domani, arriverà in studio il maresciallo Cecchini, Nino Frassica, chiamato ad indagare per verificare se proprio di Natalina si tratta.