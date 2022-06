Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: chi è il primo finalista, nomination e quando va in onda la prossima puntata

Tra esattamente due settimane si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras, all’Isola dei Famosi. Tra incomprensioni, continue polemiche e litigi che agli occhi degli spettatori possono sembrare futili, il percorso sta per concludersi. Ma chi è stato eliminato nel corso della puntata di lunedì 13 giugno? E chi, invece, è a rischio nomination, proprio ora che si avvicina la data della finale?

Chi è stato eliminato tra Nick, Estefania, Gennaro e Marialaura?

In nomination, quindi a rischio eliminazione, ben quattro naufraghi. Stiamo parlando di Estefania Bernal, la modella argentina che aveva fatto discutere per la sua relazione ‘finta’ con Roger Balduino, Gennaro Auletto, uno dei nuovi arrivati, Marialaura De Vitis, ex vincitrice de La Pupa e il Secchione e Nick Luciani, uno de I Cugini di Campagna e grande protagonista di questa edizione. Chi di loro ha dovuto abbandonare il gioco?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Su Playa Sgamada, ormai da settimane, vive da sola Pamela Petrarolo, la concorrente che temeva di non riuscirci e che ora si sta mettendo in gioco e sta capendo di avere tantissime capacità. Tanta forza e determinazione. Ma chi si dovrà scontare con lei al televoto per l’eliminazione definitiva?

Chi è il primo finalista?

Questa sera verrà decretato anche il primo finalista del reality: chi riuscirà ad aggiudicarsi la finale che andrà in onda il prossimo 27 giugno?

L’Isola dei Famosi torna in onda lunedì 20 giugno 2022

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 20 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. Poi, l’attesa aumenterà perché il 27, invece, verrà decretato il vincitore dell’edizione più lunga di sempre!