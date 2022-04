Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato lunedì 25 aprile: naufraghi in nomination

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori l’Isola dei Famosi, l’adventure game che da poco più di un mese sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5. Tra prove e sfide sempre più dure, ora i naufraghi stanno giocando gli uni contro gli altri e sono due i concorrenti che questa sera hanno rischiato l’eliminazione. Ma chi ha dovuto lasciare il gioco?

Chi è stato eliminato tra Edoardo e Ilona

A rischio eliminazione, quindi al televoto, sono finiti venerdì scorso il simpatico Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, e Ilona Staller, meglio conosciuta come ‘Cicciolina’, che ha commosso tutti con la sua storia, dall’infanzia difficile e povera in Ungheria al matrimonio ‘non di amore’ con Salvatore, fino al successo in Italia e alla nascita del suo Ludwig. Chi di loro è stato eliminato?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada tra Lory, Marco e Clemente

Ilary Blasi, molto probabilmente, aprirà un televoto flash su Playa Sgamada: chi tra gli abitanti di quel piccolo paradiso terrestre, Lory Del Santo, Marco Senise e Clemente Russo dovrà rientrare definitivamente in Italia? Chi raggiungerà gli altri ex concorrenti a Milano?

I naufraghi in nomination e quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 29 aprile perché il giovedì Mediaset ha deciso di cedere il passo a Supervivientes, la versione spagnola del reality.