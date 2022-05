Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: naufraghi in nomination dopo giovedì 6 maggio, prossima puntata

Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras, tra prove sempre più dure, sfide per ottenere una bella ricompensa, polemiche e ‘triangoli amorosi’, come quello che vede protagonisti Beatriz Marino, Roger Balduino ed Estefania Bernal. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi? Chi è stato eliminato dei concorrenti? E chi, invece, è finito al televoto?

Chi è stato eliminato tra Clemente, Nick e Nicolas all’Isola dei Famosi 2022?

Sono tre i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione: il pugile Clemente Russo, uno dei Cugini di Campagna Nick Luciani e l’attore Nicolas Vaporidis. Uno di loro dovrà abbandonare la Playa e sbarcare su quella ‘Sgamada’: a chi toccherà questa brutta sorte?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Come sempre, però, ci sarà anche una seconda eliminazione, questa volta su Playa Sgamada. Qui, da qualche giorno, vivono Licia Nunez ed Estefania Bernal: il pubblico chi deciderà di salvare?

Quando va in onda la prossima puntata e chi è in nomination?

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 9 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni di TvBlogo, il reality ora verrà trasmesso solo una volta a settimana, quindi solo il lunedì. Niente puntata del venerdì e l’attesa dei fan che, inevitabilmente, aumenterà!