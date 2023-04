Isola dei Famosi 2023, dove e a che ora vedere le repliche in tv? Canali e orario

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, scoppiettante edizione de l’Isola dei Famosi! Dopo il Grande Fratello, ecco che un altro programma targato Mediaset è pronto a fare capolino su Canale 5! L’appuntamento è previsto per questa sera in prima serata, a partire dalle 21.20, quando Ilary Blasi tornerà a fare compagnia ai telespettatori con le vicissitudini dei naufraghi più spiati d’Italia e non sarà sola! Con lei anche Enrico Papi e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti. Se, tuttavia, avete già preso impegni per questa sera non disperatevi, è possibile guardare la trasmissione anche in replica! Ecco a che ora e dove vengono trasmesse.

Daytime Isola dei Famosi 2023: dove e a che ora vederli in diretta tv e streaming

Cosa sapere sulle repliche dell’Isola dei Famosi 2023

Iniziamo subito col dire che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi va in onda in diretta su Canale 5 il lunedì sera a partire dalle 21.20. Il primo, scoppiettante ed attesa appuntamento con il reality è dunque, previsto per questa sera. Se tuttavia non riuscite a sintonizzarvi questa sera non preoccupatevi, è possibile seguire la replica della puntata che va in onda su Mediaset Extra il giorno dopo, ovvero il martedì. Ma non finisce qui. Ricordiamo infatti che i telespettatori potranno restare aggiornati sulla vicissitudini dei naufraghi anche attraverso la striscia pomeridiana che andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40 su Canale 5. Invece, la diretta su Mediaset Extra va in onda tutti i giorni dalle 8 a notte fonda. Ancora, i video on demand possono essere rivisti facilmente e comodamente mediante la piattaforma Mediaset Infinity, analogo discorso vale per la diretta del lunedì sera. Insomma, gli appuntamenti con il reality sono davvero numerosi e, anche nell’edizione targata 2023 le emozioni e i colpi di scena non mancheranno!

Cristina Scuccia non indosserà il bikini in Honduras

Nella tribù delle donne ci sarà anche Cristina Scuccia, meglio nota come “Suor Cristina” la quale in un’intervista recente ha dichiarato che non indosserà il costume in Honduras. La donna opterà, infatti, per dei pantaloncini, in quanto come lei stessa ha riferito “voglio rispettare i miei tempi ed anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare la sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.