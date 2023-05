Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: Helena contro tre naufraghe, chiude l’Isola di Sant’Elena

Ci siamo, tutto pronto per un altro imperdibile e frizzante appuntamento con l’Isola dei Famosi. Il reality targato Mediaset torna puntale come sempre anche questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30. Nel corso della trasmissione al fianco di Ilary Blasi – che guiderà il pubblico da casa nelle vicissitudini dei naufraghi- anche gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Anche questa sera le emozioni e i colpi di scena – pronti a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso – non mancheranno! Ma cosa vedremo nel corso della puntata? Ecco qualche anticipazione.

Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Nathaly, Corinne, Pamela, Mazzoli e Luca? Sondaggi e percentuali

Le anticipazioni della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi

Nuove sfide, duelli e confronti sono attesi questa sera per i naufraghi che si troveranno davanti ad una vera e propria resa dei conti. Le emozioni non mancheranno e nemmeno i colpi di scena, per quella che si prospetta una puntata davvero scoppiettante. Helena Prestes avrà modo di consumare la propria “vendetta” nei confronti di Cristina Scuccia, Pamela Camassa e Alessandra Drusian, il tutto avverrà con una prova che la vedrà “fronteggiarsi” contro le tre naufraghe. Riuscirà a farsi valere e a superare la sfida? Ma non solo.

Chiusa l’Isola di Sant’Elena

Marco Mazzoli sarà invece al centro di una tentazione. Aiutato a distanza dal naufrago Paolo Noise, l’uomo riuscirà a conquistare una succulenta quanto desiderata pizza? Inoltre, l’Isola di Sant’Elena verrà chiusa per sempre. Quali saranno le sorti dei suoi abitanti? Infine, immancabile, lo spazio dedicato al televoto. Sottoposte al verdetto del pubblico, chi tra Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Marco Mazzoli, Pamela Camassa e Luca Vetrone dovrà abbandonare l’Isola? Insomma, alla luce di quanto detto non ci sarà certamente da annoiarsi questa sera durante la messa in onda del seguito reality l’Isola dei Famosi! Per sapere cosa succederà non ci resta altro da fare che portare ancora un po’ di pazienza e sintonizzarsi poi su Canale 5!