Isola dei Famosi, anticipazioni 29 maggio 2023: ospiti, televoto, eliminato e ultime news su Cristina Scuccia

Tra continue polemiche, discussioni, fraintendimenti, natura che domina ogni cosa e lotta per la sopravvivenza, l’avventura dei naufraghi in Honduras sta continuando ad appassionare tutti. E l’Isola dei Famosi è, a tutti gli effetti, uno dei reality più amati e seguiti di sempre. Al timone Ilary Blasi, come inviato Alvin, tra prove continue, ricompense, sfide, eliminazioni a ‘colpi’ di televoto. Ma cosa succederà in questa settima puntata, ora che la finale si avvicina? Ecco tutte le anticipazioni, per non farsi trovare impreparati, di lunedì 29 maggio.

Nathaly, Pamela, Corinne, Luca e Mazzoli stasera al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo l’eliminazione definitiva di Christopher Leoni, che ha dovuto lasciare l’Honduras, e quella provvisoria di Helena Prestes, che è sbarcata sull’isola di Santa Elena, ben cinque naufraghi sono finiti dritti al televoto. Stiamo parlando della discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, di Corinne Clery, che sta continuando a mettersi in gioco, di Pamela Camassa, che la scorsa settimana ha ricevuto una dolce sorpresa dalla sua dolce metà Filippo, di Marco Mazzoli, lo speaker che sta proseguendo la sua avventura senza l’amico di sempre Paolo Noise e del giovane Luca Vetrone. Il pubblico cosa deciderà di fare?

Stando ai primissimi sondaggi, pare che i telespettatori abbiano intenzione di salvare le tre donne. Luca e Marco sarebbero a rischio: sarà davvero così?

Televoto flash ed eliminazione definitiva sull’isola di Sant’Elena?

La curiosità dei fan è una: questa sera sull’isola di Sant’Elena, dove ora vivono Helena e Gian Maria, ci sarà un televoto flash, con un’eliminazione definitiva? Non ci resta che aspettare la puntata per capire cosa succederà.

Le confidenze di Cristina Scuccia, chi è il fidanzato

Ma non finisce qui. Molto probabilmente questa sera ampio spazio sarà dedicato a Cristina Scuccia, l’ex suora di The Voice che ha deciso di togliersi quell’abito e di iniziare una nuova vita. Cristina, con non poche paure, è partita alla volta dell’Honduras e la scorsa puntata si è lasciata andare, spiegando di avere una persona fuori che la sta aspettando. Sui social, come si può immaginare, è partita la caccia al fidanzato, ma secondo molti si tratta di una donna che vive a Madrid. Questa sera avremo particolari in più? Inoltre, Gian Maria Sainato, che vive sull’Isola di Santa Elena con Helena Prestes, non ha negato la vicinanza a Cristina: c’è del feeling?

Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo: è scontro

Ma non finisce qui. Protagonisti della puntata, molto probabilmente, anche Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Tra i due non corre buon sangue e negli ultimi giorni hanno discusso tanto: riusciranno a trovare un punto d’incontro?

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è per stasera, lunedì 29 maggio, a partire dalle 21.30 circa.