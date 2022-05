Jessica Selassié, nuovo flirt dopo Barù: lui è un famosissimo cantante di Amici

Negli ultimi giorni, Jessica Selassié, la vincitrice del GfVip 6 è tornata a far parlare di sé. L’amore con Barù, nipote di Costantino della Gherardesca conosciuto nella casa del Gf, sembra essere definitivamente finito (anzi, non è mai cominciato). Da quanto si apprende dai rumors, la bella principessa si sarebbe già invaghita di un’altra persona. La persona in questione sarebbe un concorrente di Amici 21.

Jessica Selassié e LDA?

Jessica Selassié è tornata a far parlare delle sue vicende amorose. I fan, che speravano in una storia d’amore con Barù, conosciuto all’interno della Casa, ora si sono dovuti ricredere perché non è nata nessuna scintilla. I due infatti, una volta usciti dal reality di Canale5, non si sono più visti. Barù stesso, in un’intervista a Verissimo, ha dichiarato di non aver nessun rapporto amoroso con la principessa.

La giovane ragazza, che era stata paparazzata con un modello, ora sembra essersi invaghita di un cantante del talent Amici. Il ragazzo in questione, stando ai vari gossip, è il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Jessica ha dichiarato che Luca – il nome del cantante- l’ha fatta letteralmente innamorare della sua musica. A quanto pare anche il giovane cantante napoletano sembra aver ricambiato i complimenti. I due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e a scambiarsi qualche like.

Nascerà una nuova storia d’amore o si tratta solo di ammirazione artistica? Non ci resta che seguirli per capirlo!

