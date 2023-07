Lei è la figlia di un noto conduttore italiano, notate la somiglianza? È identica

La figlia del noto conduttore RAI Amadeus, poco nota a molti, in una recente foto sui social ha rivelato la sua somiglianza al celebre padre.

Dopo alcune foto pubblicate sui social, è stata notata una notevole somiglianza tre il conduttore RAI Amadeus e Alice Sebastiani. Alice pare si la primogenita di Amadeus, nata dal suo primo matrimonio. La ragazza molto popolare e attiva nei social media, non sembra molto interessata alla carriera televisiva. La ragazza dal fascino indiscutibile, non fa parte del mondo dello spettacolo, e di recente si è laureata con la lode in moda e design.

Biografia di Alice

Alice Sebastiani, è figlia di Amadeus e Marisa Di Martino, con cui il conduttore televisivo è stato sposato fino al 2007. La madre Marisa, pare sia specializzata nella realizzazione di torte e dolci per eventi.

La primogenita dei Amadeus, che in pochi conoscono, ha sempre avuto ottimi rapporti con entrambi i genitori, nonostante la loro separazione. I suoi genitori infatti si sono lasciati quando lei era molto piccola, ma Amadeus è sempre stato molto presente nella sua vita.

Inoltre, dalle foto postate nei social dalla nuova compagna e moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo pare che la bella Alice abbia ottimi rapporti pure con lei. Nel giorno della laurea di Alice, Il padre Amadeus assieme alla moglie Giovanna e al loro figlio Josè hanno pubblicato dei bellissimi scatti in cui sembrano una famiglia armoniosa.

Alice Sebastiani, ha sempre vissuto lontano dal mondo dello spettacolo. La bella figlia di Amadeus, infatti ambisce a sfondare nel settore della moda. La figlia maggiore di Amadeus, apparsa negli scatti ufficiali di Sanremo 2022, pare sia molto legata al padre e alla sua nuova famiglia.

Alice Sebastiani figlia d’arte

Malgrado Alice Sebastiani sia una figlia d’arte, è raro vedere dei suoi scatti pubblici. La figlia di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte noto come Amadeus, ha una vera passione per la moda. Non si sa nulla circa la sua vita sentimentale, ma sicuramente ha studiato sodo per affermarsi nel campo della moda.

Alice è molto legata al padre, che nutro una profonda stima e ammirazione per la figlia. Si sa di certo che ha studiato moda a Milano, e che per un certo periodo ha vissuto a Londra. Alice è una bellissima ragazza, che per tutta la durata del Festival di Sanremo, è rimasta in disparte e dietro le quinte.

Esattamente come il padre, pure la figlia Alice, ci tiene molto a mantenere una certa riservatezza circa la sua vita privata. Va detto che su instagram Alice ha un grande seguito, e tra le sue passioni principali, oltre la moda vi sono di certo i viaggi.

I figli di Amadeus

Il famoso Amadeus, ha un bellissimo rapporto con entrambi i suoi figli. Alice infatti ha un fratello minore, Josè che è nato dal secondo matrimonio del padre con la Civitillo. Dall’unione tra Amadeus e la seconda moglie, la showgirl Giovanna Civitillo, è nato Josè Alberto. Il giovane tredicenne, che è apparso nella platea dell’Ariston accanto alla madre, e pare abbia una grande passione per il calcio.

Il figlio minore di Amadeus, ha preso il nome proprio dal calciatore preferito del padre, essendo lui un noto tifoso dell’Inter. I due figli di Amadeus, sebbene siano nati da relazioni diverse, vanno molto d’accordo e sono molto uniti. Il giovane Josè, seguendo la passione calcistica del padre per l’inter, è diventato portiere nelle giovanili della squadra dell’inter.

Si può affermare che la famiglia allargata del famoso conduttore di Sanremo, è molto unita. In particolare, secondo delle dichiarazioni di Giovanna, i rapporti tra lei e la figlia dell’ex compagna del marito sono ottimi. Giovanna ha dichiarato che il suo rapporto con la primogenita del marito, è davvero bellissimo, perché tra lei ed Alice vi è lo stesso legame che intercorre tra due amiche e confidenti.