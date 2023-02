Leo Gassmann è fidanzato? Vita privata del cantante a Sanremo 2023 con Terzo cuore

Leo Gassmann parteciperà al festival di Sanremo 2023 e a breve salirà sul palco dell’Ariston, dal quale ha promesso di cantare una canzone che farà emozionare tutto il pubblico. Siete pronti alla sua esibizione? Nel frattempo, se volete saperne di più sulla sua vita privata, ecco tutto quello che sappiamo sulla sua nuova fidanzata.

Leo Gassmann è fidanzato?

Leo Gassmann è uno dei cantanti giovani più famosi d’Italia, figlio d’arte, continua a percorrere i passi della sua famiglia. Ha partecipato ad X-factor e a Sanremo nel 2020, dove ha trionfato nella Categoria Giovani. Ha 24 anni e il suo sogno sta diventando sempre più reale. C’è qualcuno al fianco del giovane? Sappiamo che durante il periodo della pandemia da Covid-19, la sua dolce metà si chiamava Anna. I due hanno trascorso tutto il periodo della quarantena in una casa di lei, immersa nel verde. Si sono tenuti compagnia e hanno affrontato quel brutto periodo. Pare che Anna sia una studentessa romana e non abbia nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Ad oggi, però, forse, non fa parte nemmeno più della vita di Leo Gassmann. Cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Vita privata del cantante

Dopo la prima quarantena della pandemia, Leo Gassmann viene paparazzato nei giardini di Villa Borghese in compagnia di un’altra ragazza. I due si rotolano nell’erba e si baciano. Chi è la misteriosa fanciulla? Soltanto dopo la sua partecipazione ad Amici, si è scoperto che si trattava di Enula Bareggi, una concorrente del talent. Cosa c’è stato tra di loro? Forse un flirt, oppure un vero e proprio amore tenuto segreto. Non lo sappiamo, i due non hanno mai confermato né smentito la relazione pubblicamente. Dai social di lui non emergono indizi di una dolce compagnia e ha dichiarato più volte di voler tener privata la sua vita amorosa.

A Sanremo 2023 con Terzo cuore

Leo Gassmann sta per partecipare nuovamente a Sanremo, questa nuova edizione del 2023 sarà ricca di sorprese e ospiti inattesi. Porterà sul palco la canzone “Terzo cuore”, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e racconta di un amore finito, ma dalla cui fine è difficile andare avanti. Nel ritornello c’è la frase che sta già facendo il giro dei social: “Ci siamo lasciati e ripresi com i trapezisti del Cirque Du Soleil”, se volete scoprire anche la musicalità della canzone e ascoltarla per intero, non vi resta che seguire Sanremo!