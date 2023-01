Luisa Ranieri: chi è, età, carriera, vita privata, figlie, chi è il marito, Instagram, Le indagini di Lolita Lobosco

Luisa Ranieri sta facendo impazzire i telespettatori Rai con l’amatissima serie “Le indagini di Lolita Lobosco“ e la seconda stagione è sugli schermi proprio in questi giorni. Siete curiosi di saperne di più sull’amata protagonista al centro delle vicende poliziesche più seguite?

Luisa Ranieri: chi è, età, carriera, altezza

Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre del 1973, ha 49 anni, è una nota attrice e conduttrice televisiva alta 1,73 mt. È cresciuta nel quartiere del Vomero e la recitazione è stata sempre una sua passione. Nel 2001 ha debuttato sul grande schermo come protagonista nel film “Il principe e il pirata”, nello stesso anno è stata la protagonista del primo episodio della campagna pubblicitaria “Nestea” con il tormentone “Antò fa caldo”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tra fiction, miniserie e grande schermo. Nel 2012 è tornata anche a condurre Amore Criminale su Rai 3 in prima serata e ora la rivedremo su Rai 1 nei panni della detective Lolita Lobosco.

Il successo con Le indagini di Lolita Lobosco

Luisa non si sarebbe aspettata il successo che ha ricevuto con la nuova serie su Rai 1. Nelle interviste racconta che per lei è stata un’esperienza emozionante e che è stata felice di interpretare una donna forte e moderna. Lolita, infatti, è la vicequestore di Bari e deve cavarsela in un modo ostile e tutto al maschile. Nonostante questo, riesce a risolvere i casi più difficili e a non farsi mai abbattere dalla tristezza della vita. In arrivo stasera alle 21:20 la seconda stagione.

Vita privata: chi è il marito, figli e Instagram

Luisa Ranieri dal 2005 ha una relazione con l’attore Luca Zingaretti. I due si sono sposati con rito civile nel 2012, al Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Dal loro amore sono nate due figlie: Emma, nel 2011, e Bianca nel 2015. Luisa Ranieri è molto seguita su Instagram: con il suo account ufficiale (@luisaranieriofficial) vanta quasi mezzo milione di followers.