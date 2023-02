Mara Sattei a Sanremo 2023: chi è, età, nome, canzoni, fidanzato, Instagram, testo, video e significato di Duemilaminuti

La famosa cantante italiana Mara Sattei parteciperà alla 73esima edizione del festival di Sanremo 2023 che inizierà il 7 febbraio. La sua canzone in gara sarà “Duemilaminuti”, ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua nuova canzone che debutterà all’Ariston.

Dagli esordi al debutto di Mara Sattei

Mara Sattei in realtà si chiama Sara Mattei. È nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, ha 27 anni ed è del segno del Toro. La passione per la musica nasce quando è molto piccola, così inizia a prendere lezioni di canto e pianoforte. Ben presto apre un canale YouTube su cui pubblica molte cover. Nel 2013 partecipa ad Amici, arriva alle serali e la sua popolarità cresce. Si trasferisce per un periodo in Inghilterra, dopodiché torna in Italia, crea il suo nome d’arte invertendo le iniziali del suo nome e cognome e inizia a pubblicare la sua musica. Nel 2021 esce il primo vero singolo “Scusa”. L’anno dopo, nel 2022 pubblica il suo primo album dal titolo “Universo”, le canzoni più famose sono “Ciò che non dici” e “Parentesi”, in collaborazione con Giorgia. L’album diventa il settimo nella classifica italiana. Nello stesso anno esce “La dolce vita” in collaborazione con Fedez e Tananai.

La vita privata: fidanzato, Instagram

Mara Sattei è la sorella più piccola del rapper The Supreme, i due sono molto legati e vanno d’amore e d’accordo. Non sappiamo molto sulla vita privata di lei, che ha sempre deciso di tenerla lontana dai riflettori. Ha dichiarato di essere fidanzata, ma ha deciso di non svelare nessun nome. Su Instagram ha 377mila followers e ha da poco annunciato la partecipazione a Sanremo:

La canzone in gara a Sanremo 2023: testo, video e significato

Mara Sattei si è dichiarata molto emozionata per la nuova partecipazione a Sanremo, testo e video non sono ancora stati resi noti. Il significato sarà molto profondo e rivolto a tutte le persone, soprattutto donne, che riescono ad uscire da una relazione tossica e abusante. La cantante ha dichiarato: “Duemilaminuti parla di una presa di coscienza da parte di una donna che, al termine di una relazione difficile e sbagliata, comprende tutto ciò che ha passato e decide finalmente di ricominciare”.

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

