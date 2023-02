Mara Sattei è fidanzata? Età, lavoro e vita privata della cantante

La famosa cantante Mara Sattei si esibirà sul palco dell’Ariston e gareggerà alla nuova edizione di Sanremo 2023 con la canzone “Duemilaminuti”. Siete pronti a vederla brillare sul palco? Nel frattempo, se non sapete nulla di lei, ecco qua tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Età e lavoro di Mara Sattei

Mara Sattei è lo pseudonimo di Sara Mattei. È nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, ha 27 anni ed è del segno del Toro. La passione per la musica nasce quando è molto piccola, da subito inizia a prendere lezioni di canto e pianoforte. Condivide la passione con il fratello Davide Mattei, oggi importante rapper dal nome d’arte The Supreme. Il suo esordio avviene su YouTube, apre un canale personale su cui pubblica molte cover. Nel 2013 partecipa ad Amici, arriva alle serali e la sua popolarità cresce. Nel 2021 esce il primo vero singolo “Scusa”. L’anno dopo, nel 2022 pubblica il suo primo album dal titolo “Universo”, le canzoni più famose sono “Ciò che non dici” e “Parentesi”, in collaborazione con Giorgia. L’album diventa il settimo nella classifica italiana. Nello stesso anno esce “La dolce vita” in collaborazione con Fedez e Tananai. Il fratello è anche un noto produttore musicale che l’ha aiutata ad avviare la sua carriera.

La vita privata

La sua vita privata è sempre stata un mistero, infatti si è dichiarata più volte molto restia a condividere certe informazioni così private. Alla scuola di Amici aveva avuto una relazione con il rapper Danny La Home, ma dopo la fine del programma si sono separati e pare che non si siano mai più visti. Oltre a questo, un aspetto importante della sua vita è il rapporto con il fratello rapper. I due giovani artisti sono legati da un rapporto molto forte e, nonostante lavorino nello stesso campo, non sono mai stati invidiosi dei successi dell’altro/a. Anzi, si sono sempre supportati a vicenda, e anche se il fratello è più piccolo di sei anni, ha avuto successo prima di lei e l’ha sempre aiutata a destreggiarsi nel difficile mondo della musica.

Mara Sattei è fidanzata?

Questa domanda è molto difficile e infittisce i misteri legati alla vita personale di Mara Sattei. Sappiamo che dopo la fine della storia con il rapper Danny La Home lei si è presa un periodo di pausa. Dopo qualche mese alcune voci sospettavano un flirt con Marracash, l’ex ragazzo di Elodie. Ad oggi non sappiamo chi sia al suo fianco, e se ci sia qualcuno, perché lei è molto riservata. Solo di recente ha dichiarato di essere fidanzata, ma ha espressamente dichiarato che non vuole rivelare il nome della sua dolce metà. Intanto, non ci resta che ascoltarla sul palco di Sanremo! Siete pronti?