Matrimonio a Prima Vista Italia, anticipazioni stasera 12 aprile 2023: è finita tra Giulia e Mattia?

Ci siamo, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia! In onda su Real Time a partire dalle 21.20, come starà andando la conoscenza tra le coppie? In questa settima puntata intitolata “La reunion” verranno rivelati dettagli importanti proprio sullo stato delle tre coppie protagoniste della trasmissione. Ecco qualche piccola anticipazione.

Quante sono le puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia 10 su Real Time? Date

Le anticipazioni della nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia

La nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia andrà in onda questa sera su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, a partire dalle 21.20. Iniziamo subito col dire che durante la cena organizzata dal programma, le tensioni e le polemiche non mancheranno. Come anticipato, la puntata si intitola: “La reunion” ed inizia proprio con la riunione delle tre coppie in uno scenario particolare, ovvero circondati dagli animali dello zoo. Una delle coppie che si distinguerà dalle altre è quella composta da Irene e Matteo che dimostrerà possedere un buon feeling, oltre alla volontà di lavorare insieme per superare le difficoltà. Tale discorso non può invece essere effettuato per le altre due coppie che non stanno, infatti, attraversando il loro momento migliore. Nella fattispecie, Gennaro e Simona sembrano essere fermi ad un livello amichevole mentre Giulia e Mattia non vedono l’ora di dimenticarsi l’uno dell’altra.

I conflitti durante la cena

Nel corso della puntata verranno a galla alcuni segreti che riguardano le coppie e ci saranno delle interessanti rivelazioni sulla concorrente Giulia, in coppia con Mattia. Inoltre, nella cena che caratterizzerà quest’episodio, le tensioni ed i conflitti tra i concorrenti non mancheranno. Nella fattispecie, Gennaro e Simona appaiono sempre più incompatibili mentre Matteo non esita a dire a Giulia ciò che pensa. La puntata si conclude con una discussione tra Giulia e Mattia che porta al loro definitivo allontanamento.