Maurizio Costanzo, chi è la prima moglie Loris Sammartino: età, carriera, oggi, matrimonio

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin in cui ci saranno alcuni servizi speciali per ricordare Maurizio Costanzo, venuto a mancare due giorni fa. In quest’occasione verrà ricordata anche la sua prima moglie, Loris Sammartino, anche se negli ultimi anni non si è più parlato di lei. Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Vi raccontiamo chi era e com’è andata la loro storia d’amore.

Chi è Loris Sammartino: età, carriera, matrimonio

Loris Sammartino è stata la prima moglie di Maurizio Costanzo, i due si sposarono nel 1963 sull’Isola Farnese. La coppia non ebbe figli e il loro amore fu molto intenso quanto molto breve. Lei era una fotoreporter di grande successo, una delle migliori del suo ambito. Era circondata da grandi nomi come Pannunzio, Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi e Linuccia Saba, che fu la sua testimone di nozze. Fu una figura di riferimento per Maurizio e lo guidò all’interno del mondo del giornalismo e della televisione a cui lui tanto ambiva. Il loro amore finì presto perché lui s’innamorò di una segretaria della Mondadori e la lasciò, ma l’ha sempre ricordata con grande affetto e ammirazione.

Lo scandalo per la differenza d’età

Il grande scandalo che accompagnò il loro matrimonio fu quello per la differenza d’età. Tra loro correvano 14 anni di differenza, lei ne aveva 39 e lui appena 25. Questo non fu un ostacolo per loro, che si amarono molto intensamente, ma non per molto tempo. Lui era molto giovane e aveva ancora voglia di sperimentare: si era sposato ma non era realmente pronto. Hanno trascorso alcuni anni insieme e lei è stata un grande punto di riferimento professionale per Maurizio, i cui consigli lo hanno accompagnato per tutta la vita. Loris Sammartino è venuta a mancare qualche anno fa.

Le mogli di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha avuto diverse mogli nella sua vita: dopo Loris, è stato sposato dal 1973 al 1984 con Flaminia Morandi, con la quale ha avuto due figli. Dopodiché ha avuto una lunga storia con Simona Izzo, che oggi è la moglie di Ricky Tognazzi. Nel 1989 si è innamorato e sposato con la conduttrice Marta Flavi, ma nel 1955 hanno divorziato. Nello stesso anno convola nuovamente a nozze con Maria De Filippi, che lo accompagna fino all’ultimo giorno.