Niccolò Macii, chi è il campione di pattinaggio: età, carriera, Europei, fidanzata, foto e Instagram

Niccolò Macii è un campione di pattinaggio che ha tanto da raccontare, oggi, infatti, svelerà tutti i suoi segreti ai microfoni di Silvia Toffanin. Gli studi di Verissimo lo attendono insieme alla compagna Sara, c’è grande attesa per la coppia di punta del pattinaggio italiano che rilascerà un’inedita intervista. Siete pronti? Ecco in anticipo tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Niccolò Macii: età, carriera

Niccolò Macii nasce a Milano il 18 ottobre del 1995, è del segno della bilancia e ha 27 anni. Fin da piccolissimo si appassiona al pattinaggio sul ghiaccio, inizia a prendere le prime lezioni ed è subito amore. Il talento lo aiuta e fa della sua passione un vero e proprio lavoro, diventando uno dei pattinatori più bravi del mondo. Tutto questo, però, non lo fa da solo, bensì con la sua compagna di vita e di pattinaggio Sara Conti.

Il campione di pattinaggio

Niccolò inizia a collezionare successi e medaglie fin da subito. Con Bianca Manacorda, la sua ex compagna, ha vinto l’argento in una gara internazionale, il Trofeo Lombardia del 2014 e si è classificato dodicesimo ai campionati europei del 2016. Sempre con Bianca, è anche arrivato sesto ai campionati mondiali. Dopo la fine della storia, la sua nuova compagna dal 2019 è Sara Conti, i due sono la coppia di punta del pattinaggio italiano. Agli europei di Espoo 2023 ha vinto la medaglia d’oro e ha vinto vari premi in Canada e in altri campionati internazionali.

Chi è la fidanzata, foto e Instagram

Tutte le gare, dal 2019, le svolge in compagnia della sua dolce metà Sara Conti. Sara è nata al Alzano Lombardo il 2 agosto del 2000, ha 22 anni ed è del segno del Leone. Anche lei, fin da piccolissima ha la passione per il pattinaggio e dall’età di quattro anni inizia a prendere le prime lezioni, scopre così di avere un grande talento e dedica la vita al pattinaggio artistico e sul ghiaccio. L’incontro fortunato dei due è incredibile: sboccia l’amore e la passione per i pattini li unisce ancora di più fino a renderli inseparabili sulla vita e sulla pista. Grazie alla loro complicità e alchimia hanno una coordinazione eccellente nei numeri acrobatici. Lui ha un profilo Instagram seguito da quasi 3mila persone dove condivide i suoi successi artistici con la compagna di cui è molto innamorato.