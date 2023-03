Nino D’Angelo, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata

Il famoso cantante Nino D’Angelo sarà ospite a Verissimo oggi pomeriggio e si racconterà a cuore aperto alla conduttrice Silvia Toffanin. Parlerà della sua carriera e della sua vita privata, soprattutto della sua famiglia e dei due adorati figli. Siete curiosi di sapere chi sono? Continuate a leggere! Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo.

Chi sono i figli di Nino D’Angelo?

Il noto cantante Nino D’Angelo è sposato da oltre cinquant’anni con la sua dolce metà: Annamaria Gallo. I due sono convolati a nozze nel 1979 e sono ancora innamoratissimi. Dalla loro unione sono nati due figli: Antonio, detto Toni, e Vincenzo. Sono la gioia della loro vita e da poco il primogenito li ha resi nonni del piccolo Gaetano. Scopriamo meglio chi sono e che lavoro fanno.

Antonio: età, lavoro e vita privata

Antonio D’Angelo è nato il 6 dicembre del 1979, ha 43 anni ed è del segno del Sagittario. Il suo soprannome ufficiale è “Toni” ed è il più aperto ed estroverso dei due figli. È un noto regista e sceneggiatore, ha iniziato la sua carriera molto giovane all’Abel di Ferrara. Nel 2002 sono usciti i suoi primi cortometraggi, ma solo nel 2007 la sua carriera è decollata grazie ad un corto che gli è valso la candidatura al David di Donatello. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che è sposato con una donna di nome Roberta che ama moltissimo e insieme hanno dato alla luce il piccolo Gaetano. Lui ha un profilo Instagram seguito da oltre 12mila persone dove pubblica molti scatti della sua vita e del suo lavoro. Nella bio ha scritto i suoi lavori più importanti: “Regista di Una notte, Poeti, L’innocenza di Clara, Ore 12, Nessuno è innocente, Falchi e Calibro 9”.

Vincenzo: età, lavoro e vita privata

Vincenzo è il secondogenito di Nino d’Angelo, una persona molto più riservata e timida, che non ha profili social. Di lui sappiamo che è nato nel 1983, oggi ha 40 anni ed è un noto giornalista. Ha unito la passione per la scrittura a quella dello sport, diventando uno dei più importanti giornalisti de La Gazzetta dello Sport, su cui ha anche intervistato il padre dato che è un grandissimo appassionato di calcio e tifoso sfegatato del Napoli. Non si hanno, invece, informazioni sulla sua vita privata.