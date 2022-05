Pechino Express 2022, chi vince? Le anticipazioni della finale di stasera e i pronostici

Tutto (quasi) pronto per la finale di Pechino Express, l’adventure game che quest’anno è stato trasmesso su Sky e che ha visto alla conduzione Costantino Della Gherardesca, poi sostituito per infortunio in alcune tappe dall’amico ed ex viaggiatore Enzo Miccio. Ma chi trionferà? Quale della tre coppie rimaste in gara si aggiudicherà la vittoria a Dubai?

Le coppie di Pechino Express 2022 in finale

Le coppie in gara, quelle finaliste, sono:

Chi ha vinto il reality?

Gli spoiler (e per fortuna) scarseggiano. Il programma è, ovviamente, registrato, ma nessuno ha mai fatto trapelare delle indiscrezioni, quindi non si può parlare di certezza. I pronostici sulla coppia vincitrice non mancano e pare che Mamma e Figlia, quindi Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, sia quella più quotata. Sarà così?

Cosa vedremo stasera: il percorso e la prima tappa eliminatoria

Dopo l’eliminazione delle agguerrite Italia-Brasile, la coppia vincitrice si nasconde tra queste tre: chi arriverà per primo sul tappeto rosso di Dubai? I viaggiatori questa sera percorreranno circa 46 chilometri: partiranno dalla terrazza panoramica della Palm Tower e arriveranno al roof dell’Emirates Gran Hotel, dove si decreterà il vincitore. Nel mezzo, però, ci sarà una tappa intermedia, che porterà all’eliminazione di una coppia, che non parteciperà all’ultimo ‘percorso’.