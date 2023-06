Perché Oggi è un altro giorno mercoledì 14 giugno 2023 non va in onda? Data prossima puntata

[adrotate group="9"]

Oggi, mercoledì 14 giugno, Rai 1 non trasmetterà il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno, per lasciare spazio allo speciale del Tg 1 sui funerali di Stato a Silvio Berlusconi. Un rito che verrà celebrato a partire dalle 15 nel Duomo di Milano che ha aperto le porte già alle 13 e 40. Saranno presenti anche le più alte cariche istituzionali: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. Tanti i sindaci di Forza Italia che hanno annunciato la loro presenza e anche alcuni esponenti di opposizione, tra i quali_ Elly Schlein, Matteo Renzi e carlo Calenda, ma anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti.

L’appuntamento con il programma di Serena Bortone rimandato di un giorno

Per quanto riguarda l’appuntamento con Serena Bortone su Rai 1, slitterà alla giornata di domani, giovedì 15 giugno, sempre a partire dalle 14 e 5. La conduttrice tornerà a intervistare altri personaggi famosi che si racconteranno nel salotto di Oggi è un altro giorno a 360 gradi. Una trasmissione che continua a catalizzare l’attenzione di un gran numero di telespettatori, confermando l’attenzione con cui il pubblico italiano segue il programma.

Il programma continua a mietere consensi da parte del pubblico

A conferma di un interesse cresciuto con il passare del tempo, il programma nella giornata di ieri, martedì 13 giugno, è stato seguito da 1.457.000 spettatori con il 16% di share. E domani si tornerà ad accendere i riflettori sia su temi di attualità che di politica, nella seconda parte della trasmissione. Saranno diversi gli ospiti di vari schieramenti politici presenti in studio e, probabilmente, tra gli argomenti che verranno sviscerati, non è escluso che si parli del ruolo politico avuto proprio da Silvio Berlusconi. Ma si tratta di supposizioni e non di un annuncio ufficiale… non resta, perciò, che aspettare l’appuntamento di domani e vedere chi saranno gli ospiti e di cosa si parlerà.