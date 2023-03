Quando finisce Resta con me su Rai 1? Data ultima puntata

La fiction di Rai 1 “Resta con me” sta avendo un gran successo e siamo già arrivati a metà della prima stagione. La serie vanta una grande audience di ben 3,5 milioni di telespettatori e tutti si chiedono quando sarà l’ultima puntata che segnerà il finale di stagione. Siete curiosi anche voi? Ecco la data della parte finale sulle avventure del vicequestore di Napoli.

Resta con me su Rai 1

La fiction con protagonista l’attore Francesco Arca sta facendo un gran successo grazie all’originalità della trama e alla bravura del cast. La stagione è composta da 16 episodi in totale, che vanno in onda due alla volta su Rai 1, per un totale di otto puntate in compagnia del vicequestore di Napoli che cerca di risolvere i misteri della città. La serie ha esordito con la prima puntata il 19 febbraio. Ogni puntata inizia alle 21:15 e si conclude alle 23:45 su Rai 1, ma può essere recuperata in streaming su RaiPlay.

Quando finisce la fiction? Data dell’ultima puntata

C’è grande attesa e curiosità per il finale di stagione: Alessandro Scudieri, il vicequestore protagonista interpretato dall’attore Francesco Arca, riuscirà a risolvere i fitti misteri che adombrano la città di Napoli? Lo scopriremo soltanto all’ultimo momento, con il finale di stagione che andrà in onda il 3 aprile. Ecco il calendario completo delle puntate:

Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023

Seconda puntata: domenica 26 febbraio 2023

Terza puntata: domenica 5 marzo 2023

Quarta puntata: domenica 12 marzo 2023

Quinta puntata: domenica 19 marzo 2023

Pausa per per la partita della Nazionale – Qualificazioni Euro 2024

Sesta puntata: lunedì 27 marzo 2023

Settima puntata: domenica 2 aprile 2023

Ottava puntata: lunedì 3 aprile 2023 Maria De Filippi torna ad Amici con la voce rotta: “Ricomincio a lavorare”

Anticipazioni sulle prossime puntate